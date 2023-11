Diretta Velasco: segui la presentazione del nuovo ct dell'Italia femminile LIVE

MILANO - Ci siamo, il grande giorno è arrivato: oggi pomeriggio (martedì 21 novembre, dalle ore 14) Julio Velasco verrà presentato ufficialmente come nuovo ct della Nazionale femminile di pallavolo. Il nuovo tecnico azzurro, che raccoglie il testimone di Davide Mazzanti, risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa presso il Centro Federale Pavesi di Milano insieme al presidente federale Giuseppe Manfredi. Segui la presentazione in diretta.