Wevza: a Ragusa l'U.20 femminile supera la Francia

RAGUSA- Buona la prima per l’Italia. Ha preso il via con una vittoria il percorso della nazionale Under 20 femminile nel Torneo Wevza in corso di svolgimento presso il PalaMinardi di Ragusa. Dopo quasi due ore di gioco le azzurrine di coach Gaetano Gagliardi hanno infatti superato 3-1 (25-21, 18-25, 25-14, 25-20) la Francia. Top scorer del match la centrale azzurra Linda Manfredini, autrice di 16 punti. Le azzurrine torneranno in campo domani giovedì 4 gennaio alle ore 19 contro il Belgio.

Per questa gara d’esordio nel Torneo Wevza il tecnico Gaetano Gagliardi si affida al sestetto con la diagonale Allaoui-Adigwe, le schiacciatrici Esposito e Amoruso, le centrali Manfredini e Monaco e al libero Bardaro.

Primo set estremamente equilibrato. La battaglia punto a punto tra le due squadre va avanti per buona parte della prima frazione di gioco; si è passati dal 7-7 al 14-14. L’Italia tenta l’allungo e si porta a +3 sulle rivali (17-14) e coach Vial è costretto a chiamare il primo time out. Al rientro in campo la Francia riesce ad accorciare e a ristabilire la parità sul 21-21. Brave le azzurrine a non rallentare il ritmo nei momenti decisivi; le francesi in leggera difficoltà accusano il colpo e l’Italia trova un importante break sul finale (23-21). Un attacco di capitan Erika Esposito trova il mani out avversario e le azzurrine chiudono il primo set a +4 sulle transalpine (25-21). Italia 1 Francia 0.

Inizio di secondo set contratto per l’Italia. Dopo un avvio sostanzialmente equilibrato (6-6, 11-11), la Francia comincia ad accumulare una serie di punti scavando un importante solco (12-19). Con orgoglio Esposito e compagne tentano di ricucire lo strappo (17-20), ma sono le francesi ad avere la meglio e a chiudere sul finale 18-25, riportando di fatto il match in parità (1-1).

È bagarre sotto rete anche all’inizio del terzo set; i due team si affrontano sempre punto a punto (6-6, 8-8). Le atlete di coach Gagliardi cambiano ritmo e trovano il +5 sulle rivali (15-10). Sul 17-12 Italia coach Vial è costretto a rallentare il ritmo di gioco azzurro chiamando il time out; pausa che non trova però l’effetto sperato per la Francia. L’Italia continua infatti a macinare gioco; Safa Alloui prime a Linda Manfredini dopo fissano il risultato sul 20-12 Italia. Sul finale una potente pipe di Merit Adigwe fissa il risultato sul 25-14. Italia 2 Francia 1.

Dominio azzurro nel quarto set. Le azzurre sulle ali dell’entusiasmo cominciano a macinare gioco e per la Francia diventa difficile arginare gli attacchi delle azzurrine. Esposito e compagne trovano un importante vantaggio sul 13-5. Time out transalpino e la Francia accorcia le distanze portandosi a -5 sul 15-10. Grande la voglia delle azzurrine di portare il match a casa (20-15), ma la Francia non ci sta, tenta la risalita e ottiene il pareggio sul 20-20. Sale il calore del pubblico del PalaMinardi e per l’Italia il finale diventa decisivo. Quattrro punti consecutivi fissano il risultato sul 24-20, Giorgia Amoruso chiude il match 25-20.

I PROTAGONISTI-

Arianna Gambini (Italia)- « Non è stato per niente facile entrare in campo in una situazione dove la squadra non era al top. Sappiamo che comunque tutto il pubblico si aspettava la vittoria. C’è stata un po' di tensione come penso che sia normale. Abbiamo iniziato il match con un po' di alti e bassi però siamo riuscite a riprenderci. Sono molto contenta di come stiamo lavorando e di tutto quello che stiamo costruendo insieme. Le aspettative saranno ancor più alte con il passare delle partite e non vedo già l’ora di tornare in campo. La partita è stata difficile. Ci siamo complicate un po' la vita. Gli errori sono stati prevalentemente i nostri. Ci dovevamo un po' sbloccare. Abbiamo commesso degli errori che in allenamento praticamente non commettiamo mai. Nessuno problema tecnico. Con il passare delle partite cercheremo sicuramente di migliorare questo aspetto. La partita di domani? Non sono scaramantica ma preferisco non dire niente. L’unica cosa che posso dire è che non vediamo l’ora di tornare in campo ».

IL TABELLINO-



ITALIA-FRANCIA 3-1 (25-21, 18-25, 25-14, 25-20)

ITALIA: Allaoui 3, Amoruso 10, Monaco 6, Adigwe 13, Esposito 14, Manfedini 16, Bardaro (L). Piomboni 1, Moroni, Gambini, Mescoli. N.e. Batte, Micheletti, Atamah, All. Gagliardi.

FRANCIA: Blanc 6, Schalk 10, Biermann 5, Iloai 4, Jioshvili-Ravva K. 8, Legrand 4, Agnese (L). Govou 3, Diouf 1, Jioshvili-Ravva N., Cisse. N.e. Canonge, Szczkowski, Davai. All. Vial.

Durata Set: 24’, 23’, 21’, 25’ Tot: 93’

Italia: 2 a, 17 bs, 11 mv, 39 et.

Francia: 3 a, 8 bs, 7 mv, 30 et.

CALENDARIO E RISULTATI-



POOL A | Spagna, Olanda, Portogallo, Svizzera.



03/01

Ore 10: Spagna-Svizzera 3-1 (25-21, 19-25, 25-14, 25-15)

Ore 13: Olanda-Portogallo 3-1 (26-24, 24-26, 25-19, 25-21)

04/01

Ore 10: Spagna-Portogallo

Ore 13: Olanda-Svizzera

05/01

Ore 10: Spagna-Olanda

Ore 13: Portogallo-Svizzera

POOL B | Francia, Belgio, Germania, Italia



03/01

Ore 16: Belgio-Germania 3-2 (22-25, 22-25, 25-23, 25-21, 15-12)

Ore 19: Francia-Italia 1-3 (21-25, 25-18, 14-25, 20-25)

04/01

Ore 16: Francia-Germania

Ore 19: Belgio-Italia

05/01

Ore 16: Francia-Belgio

Ore 19: Germania-Italia

SEMIFINALI



06/01

Ore 10: 3°A-4°B

Ore 13: 4°A-3°B

Ore 16: 1°A-2°B

Ore 19: 1°B-2°A

FINALI



07/01

Ore 10: 7°-8°

Ore 13: 5°-6°

Ore 16: 3°-4°

Ore 19: 1°-2°