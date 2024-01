Wevza: le ragazze di Fanni battono la Francia e vincono la Pool A

L’avversaria dell’Italia sarà definita al termine delle gare odierne. La semifinale è in programma domani sabato 6 gennaio alle ore 17.

Primo set estremamente combattuto tra le due compagini. La battaglia punto a punto è durata per tutto il parziale. La Francia brava a non lasciare molte opzioni di gioco alle azzurrine. L’Italia, dal canto suo, anche se un po' contratta, non hai mai concesso più di tanto campo alle rivali, rimanendo sempre a contatto. Le due squadre sono passate dal 16-16 al 21-21. Finale di set rocambolesco, le francesi si sono portate sul 22-24; ottimo però il carattere di Bonafede e compagne, che, decise a non lasciare il set alle avversarie, sono riuscite a portarsi sul 24-24, per poi piazzare l’allungo decisivo: un primo tempo di Arianna Bovolenta ha chiuso il parziale sul 26-24.

Sono state le atlete di coach Quinquis a trovare un importante allungo portandosi sul 1-5 di inizio seconda frazione di gioco. L’Italia però non è rimasta a guardare e con delle ottime trame di gioco è riuscita a riportare il match in parità sul 6-6, poi sul 15-15. Un ace di Caterina Peroni regala un importante break sul finale di set, il risultato si ferma sul 21-18 Italia. Le atlete di coach Michele Fanni sono riuscite ad allungare e portarsi a casa anche il secondo parziale sul 25-21.

Avvio di terza frazione di gioco molto equilibrato. Italia e Francia sono state ferme sul 7-7, prima dell’allungo delle azzurrine che hanno trovato un buon break sul 15-12. Con il passare del tempo l’Italia si è portata a +4 sul 21-17, ma le transalpine con gran carattere sono riuscite a riportarsi in parità trovando il 22-22. L’Italia ha poi accelerato e trovato un break decisivo sul 24-22 a fine terzo set; l’attacco di Beatrice Spada ha trovato il mani out avversario e regalato all’Italia il 25-22 di fine match. Seconda partita, seconda vittoria per atlete di coach Michele Fanni.

IL TABELLINO-



ITALIA-FRANCIA 3-0 (26-24, 25-21, 25-22)

ITALIA: Hernandez 1, Tosini 13, Quero 7, Caruso 6, Peroni 12, Bovolenta 11, Bonafede (L). Sari 1, Spada 2, Novello. N.e. Aimaretti, Schillkowski, Cornelli, Moroni. All. Fanni.

FRANCIA: Baudrillard 3, Converty 7, Sebiti 5, Depie 5, Melinard 7, Galabert 7, Rouquette (L). Loe Outrey 11, Cuette 1, Randrianantenaina, Delporte, Legalloudec, Kalt. N.e. Sanchez. All. Quinquis.

Durata Set: 26’, 26’, 26’ Tot: 78'

Italia: 3 a, 5 bs, 7 mv, 21 et.

Francia: 7 a, 8 bs, 6 mv, 23 et.

CALENDARIO E RISULTATI-



POOL A: Italia, Francia, Germania



3 gennaio 2024



Italia-Germania 3-1 (21-25, 25-21, 25-14, 25-19)

4 gennaio 2024

Francia-Germania 2-3 (15-25, 25-19, 25-22, 12-25, 13-15)

5 gennaio 2024



Italia-Francia 3-0 (26-24, 25-21, 25-22)

POOL B: Spagna, Belgio, Olanda, Portogallo



3 gennaio 2024

Belgio-Olanda 3-1 (25-19, 23-25, 25-15, 25-15)

Spagna-Portogallo 3-0 (25-22, 27-25, 25-14)

4 gennaio 2024

Belgio-Portogallo 3-0 (25-17, 25-18, 25-23)

Spagna-Olanda 2-3 (23-25, 7-25, 25-22, 25-17, 6-15)

5 gennaio 2024

Ore 17.30: Spagna-Belgio

Ore 20: Olanda-Portogallo

6 gennaio 2024

Semifinale 5°-7° posto

Ore 15: 3ª Pool A – 4ª Pool B

Semifinali 1°-4° posto

Ore 17: 1ª Pool A – 2ª Pool B

Ore 20: 1ª Pool B – 2ª Pool A

7 gennaio

Finale 5°-6° posto

Ore 15: 3ª Pool A– 3ª Pool B

Finale 3°-4° posto

Ore 17.30: LSF1-LSF2

Finale 1°-2° posto

Ore 20: WSF1-WSF2