Wevza: l'Under 18 maschile batte la Germania ed è in semifinale

FRANCOFORTE (GERMANIA)- La Nazionale Under 18 maschile supera la Germania 3-1 (25-15, 25-18, 23-25, 14-25), chiudendo da imbattuta la pool A e conquistando il meritato accesso alla semifinale del Torneo Wevza che si sta svolgendo a Francoforte, in Germania. I ragazzi guidati da Cresta anche oggi si sono resi protagonisti di una bella prova corale esprimendo una buona qualità di gioco. L’Italia ha dominato i primi due set capitalizzando al meglio tutte le occasioni avute. Dopo aver avuto un passaggio a vuoto nel terzo, che ha permesso alla Germania di accorciare le distanze, gli azzurrini hanno reagito e conquistato la meritata vittoria. Miglior realizzatore del match è stato Boschini con 17 punti, seguito da Zlatanov e Cremoni con 14 punti.

Nel primo set, dopo un avvio un po' contratto da parte dell’Italia con gli avversari bravi a rimenare a contatto (5-5), il gioco degli azzurri si è fatto più fluido e ha permesso di ottenere un buon vantaggio. Margine che dalla parte centrale in poi si è fatto sempre più ampio fino al 25-15 arrivato grazie ad un ace di Simone Porro.

Secondo set con i padroni di casa della Germania determinati a dare battaglia (5-7, 7-9) attaccando con continuità. Come avvenuto nel primo set, però, l’Italia ha compiuto lo strappo e grazie ad una buona organizzazione generale ha portato il vantaggio sul +6 (15-9). I ragazzi di Monica Cresta sono stati poi bravi a mantenere gli avversari a distanza e senza cali di rendimento hanno conquistato anche il secondo parziale 25-18.

Il terzo set è iniziato con la squadra italiana nuovamente al comando e trascinata dai propri attaccanti si è subito portata avanti. Nelle battute successive, però, è venuta fuori la Germania che ha raggiunto gli azzurri sul 15-15 e poi sul 19-19. Le due formazioni hanno continuato a battagliare (22-22) fino alle battute finali quando la Germania ha piazzato il punto decisivo chiudendo 25-23 in proprio favore.

Il quarto set è cominciato con l’Italia nuovamente in partita portandosi subito sul + 5 (8-3). L’Italia ha continuato a macinare gioco e la reazione della formazione teutonica non è bastata per contenere la voglia di vittoria degli azzurrini che hanno chiuso in scioltezza set e match 25-14.

L’Italia scenderà in campo domani 6 gennaio alle ore 16.30 per affrontare in semifinale la seconda classificata della pool B che verrà decretata al termine della gara in programma oggi alle ore 19 tra Spagna e Francia.

IL TABELLINO-

ITALIA-GERMANIA 3-1 (25-15, 25-18, 23-25, 25-14)

ITALIA: Zlatanov 14, Ciampi 8, Boschini 17, Cremoni 14, Benacchio 7, Porro 5, Usanza (L). Giani, Argilagos 1, Biondo, Romano 1. N.e. Garello, Zara, Tosti. All. Cresta

GERMANIA: Pieper 5, Seils 1, Mohr 9, Kreuzer 1, Schmiedeke 4, Roehrs 9, Takano (L). Bungert 1, Burmann 2, Wendt 4, Quedzuweit 1, Huber 3, Mueller 4. N.e. Oberglock. All. Von Kaenel

Durata Set: 22', 23', 25', 18' Tot: 88'

Italia: 7 a, 15bs, 8 mv, 28 et.

Germania: 6 a, 20 bs, 6 mv, 31 et.

CALENDARIO e RISULTATI



POOL A: Italia, Germania, Portogallo

3 gennaio 2024



Italia-Portogallo 3-0 (25-16, 25-23, 25-14)

4 gennaio 2024

Germania Portogallo 3-2 (22-25, 25-27, 25-21, 25-18, 15-13)

5 gennaio 2024



Italia-Germania 3-1 (25-15, 25-18, 23-25, 15-25)

POOL B: Spagna, Francia, Belgio, Olanda

3 gennaio 2024

Spagna-Olanda 3-2 (25-22, 23-25, 25-15, 18-25, 15-10)

Francia-Belgio 3-0 (25-18, 25-21, 25-20)

4 gennaio 2024

Spagna-Belgio 3-0 (25-20, 25-22, 25-13)

Francia-Olanda 3-0 (25-18, 25-12, 25-19)

5 gennaio 2024

Belgio-Olanda 3-1 (25-16, 25-20, 20-25, 25-18)

Ore 19 Spagna-Francia

6 gennaio 2024

Semifinale 5°-7° posto

Ore 14 3ª Pool A – 4ª Pool B

Semifinali 1°-4° posto

Ore 16.30 1ª Pool A – 2ª Pool B

Ore 19 1ª Pool B – 2ª Pool A

7 gennaio

Finale 5°-6° posto

Ore 14 3ªA/4B– 3ª Pool B

Finale 3°-4° posto

Ore 16.30 LSF1-LSF2

Finale 1°-2° posto

Ore 19 WSF1-WSF2