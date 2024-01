Wevza: l'Under 18 soffre contro la Spagna ma vola in finale

FRANCOFORTE (GERMANIA)-L’Italia ha superato oggi la Spagna con il punteggio di 3-2 (21-25, 25-16, 24-26, 25-22, 15-12), guadagnando al termine di una gara al cardiopalmo l’accesso alla finale del Torneo Wevza Under 18 maschile che si sta concludendo a Francoforte, in Germania.

I ragazzi guidati da Cresta hanno ottenuto il terzo successo in altrettanti incontri conquistando così la possibilità di giocarsi la finale, in programma domani 7 gennaio alle ore 19, contro la vincente dell’altra semifinale in programma oggi alle ore 19 presso il Wintersporthall di Francoforte tra Francia e Germania. La gara metterà in palio un posto per i prossimi Campionati Europei di categoria in programma dal 10 al 21 luglio 2024 in Bulgaria.