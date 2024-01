Champions League: Lubiana alla pari per un set, poi Trento domina

I gialloblù hanno sfruttato la prima occasione per chiudere il conto, ma anche nell’ultimo impegno (in programma fra sette giorni a Trento contro Resovia) avranno tutto l’interesse ad ottenere il miglior risultato possibile per restare fra le migliori prime di tutti i cinque gironi e quindi trovare un accoppiamento nel tabellone finale più abbordabile, almeno sulla carta. Il match odierno giocato nella capitale slovena ha confermato l’ottimo momento di forma dell’intero gruppo a disposizione di Fabio Soli che, come già accaduto all’andata, ha operato un turnover ragionato offrendo una maglia da titolare a Magalini e Pace, lasciando quindi a riposo Michieletto e Laurenzano. La possibilità di far rifiatare Podrascanin è invece venuta meno a causa di un attacco influenzale dell’ultima ora occorso a D’Heer. Proprio i due volti nuovi nel sestetto sono stati fra i principali protagonisti della serata: il libero pugliese ha diretto la seconda linea trentina con personalità e buone statistiche (44% di ricezioni perfette, 61% di positive oltre a tante difese), mentre il martello scaligero è risultato addirittura l’mvp del match grazie a 14 punti ma soprattutto per mezzo della qualità (57% in attacco e due muri) offerta come terminale offensivo. Assieme a lui, in doppia cifra anche Lavia (best scorer dei suoi con 15 palloni vincenti e l’identico 57% a rete) e Rychlicki (15 col 67%). La storia della partita è tutta nel primo set, dove i padroni di casa sono riusciti a recuperare uno svantaggio di cinque lunghezze (14-9) e passare avanti anche 17-19. In quell’occasione Trento ha dimostrato freddezza e precisione (appena due errori in attacco in tutto il match), ingaggiando un lungo braccio di ferro che alla fine l’ha vista imporsi ai vantaggi per 32-30. Chiuso quel parziale, il match è stato tutto in discesa, anche perché la squadra di Soli ha potuto contare costantemente su ottime uscite su tutto il fronte della rete (63% di squadra) ed uno Sbertoli ispirato non solo in regia ma anche in battuta e a muro (4 punti complessivi nel fondamentale).

I PROTAGONISTI-

Fabio Soli (Allenatore Trentino Itas)- « Sono contento del risultato ma soprattutto della prestazione della squadra, che stasera ho proposto in assetto differente dal solito, trovando ottime risposte tutti coloro che hanno giocato ed era quello che mi aspettavo. La vittoria ai vantaggi del primo set credo che sia un valore aggiunto alla nostra partita perché, dopo un buon inizio, abbiamo rallentato ma non abbiamo perso pazienza, lucidità e determinazione nei momenti decisivi. Fattore che poi ci ha permesso di giocare meglio i parziali successivi ».

IL TABELLINO-

ACH VOLLEY LJUBLJNA-TRENTINO ITAS 0-3 (30-32, 16-25, 18-25)

ACH VOLLEY: Sket 11, Koncilja 3, Markovic 2, Pokersnik 10, Videcnik 4, Gjorgiev 18, Kovacic (L); Najdic, Marovt 1, Sesek 1, Song. N.e. Krzic, Satler, Sen. All. Gacic.

TRENTINO ITAS: Lavia 15, Podrascanin 8, Rychlicki 14, Magalini 14, Kozamernik 8, Sbertoli 5, Pace (L); Michieletto, Cavuto, Berger. N.e. Laurenzano, Brignach e Acquarone. All. Soli.

ARBITRI: Jurkovic di Zagabria (Croazia) e Geukes di Stoccarda (Germania).

Durata Set: 38’, 26’, 23’; tot 147’.

MVP: Giulio Magalini (Trentino Itas)

2.574 spettatori.