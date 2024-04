Eurovolley U18f: L’Italia Supera 3-0 Il Kosovo

CAVALESE (TRENTO)- Ottimo esordio della Nazionale Femminile Under 18 nel2nd Round CEV di qualificazione ai Campionati Europei di categoria che questa sera in Val di Fiemme ha cominciato il suo cammino con un rotondo 3-0 (25-8, 25-20, 25-10) ai danni del Kosovo.

Le azzurrine guidate in panchina da Michele Fanni sono entrate subito in campo determinate mostrando fin dalle prime battute la voglia di fare bene ed evidenziato il divario tecnico tra loro e le avversarie.

La formazione kosovara, almeno sulla carta, non rappresentava un' avversaria di primissimo livello, ma era importante partire con il piede giusto in questo torneo che assegnerà un posto per la rassegna continentale in programma nel mese di luglio in Grecia e Romania.

Tra le fila italiane Veroni Quero (15 punti), Stella Caruso e Caterina Peroni (11 punti) e Arianna Bovolenta (10 punti) hanno chiuso in doppia cifra.