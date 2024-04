Al via a Cavalese le qualificazioni per gli Europei U.18 femminili

CAVALESE (TRENTO)- Giornata di vigilia per la Nazionale Under 18 femminile che domani farà il proprio esordio a Cavalese in Val di Fiemme nel 2nd Round CEV di qualificazione ai Campionati Europei di categoria, che si disputeranno a luglio in Grecia e Romania. Questa mattina le azzurrine, guidate da Michele Fanni, hanno sostenuto una sessione di allenamento presso il Palazzetto dello Sport Arpad Weisz di Cavalese (TN), sede delle gare in programma da domani 12 a domenica 14 aprile. La Nazionale italiana domani alle ore 19.00 scenderà in campo contro il Kosovo nel primo incontro del girone A, che comprende oltre alle azzurrine e alle kosovare anche Slovacchia e Ungheria, di fronte sempre domani alle ore 16. Dopo le settimane di ritiro al Centro Federale FIPAV di Milano e, da domenica, il trasferimento a Cavalese, per le quattordici azzurrine arriva il momento delle prime risposte e quello di domani con il Kosovo sarà un match importante che potrà dire molto sulle ambizioni della nazionale azzurra. L’Italia poi affronterà la Slovacchia (sabato 13 aprile alle ore 19) e chiuderà la manifestazione domenica 14 aprile sempre alle ore 19 contro l’Ungheria.

Per le azzurrine di coach Fanni si tratta della seconda chance per staccare il pass per i Campionati di categoria; il gruppo azzurro, infatti, a gennaio scorso ha mancato per un soffio la qualificazione nel primo round di Herentals (Belgio) perdendo in finale 3-1 contro le padrone di casa del Belgio.

Le parole del tecnico Michele Fanni-



« Ci siamo preparati molto bene per questo importante appuntamento. Siamo stati in ritiro per alcune settimane a Milano e abbiamo avuto modo di migliorare l’intesa di squadra e ora non vediamo l’ora di giocare e scendere in campo. Le sensazioni sono positive, il lungo periodo di collegiale ci ha permesso di lavorare su tanti aspetti. Ora dobbiamo dimostrare sul campo tutto quello che abbiamo appreso e provato in allenamento. Affronteremo nell’ordine Kosovo, Slovacchia e Ungheria. Sulla carta giocheremo contro avversari via via più impegnativi. Dobbiamo provare ad essere il meno discontinui possibile, anche se è tipico con atlete di questa fascia d’età. Posso dire che la mancata qualificazione nel torneo Wevza di gennaio ha dato a questo gruppo una consapevolezza diversa e anche una certa esperienza nel gestire alcune situazioni in campo. Ora ci sentiamo pronti. Questo gruppo è molto coeso e l’unione aumenta di giorno in giorno. Sono delle ragazze fantastiche che hanno giocato da tanto tempo insieme e sono molto determinate a fare bene per conquistare il pass per i Campionati Europei di questa estate. Vogliamo fortemente andare a questi Europei anche perché ricordiamo che dalla rassegna continentale passa anche la qualificazione per i Campionati Mondiali del 2025. Raggiungere traguardi prestigiosi è importante per la federazione, ma anche per le stesse ragazze che si trovano a giocare gare molto impegnative e formative per il loro futuro sportivo ».



L’accoglienza in Val di Fiemme?

« Siamo all’interno di uno scenario fantastico e l’accoglienza è stata straordinaria. Abbiamo trovato le migliori condizioni per lavorare e preparare questo torneo di qualificazione. Ora però la parola passa al campo e dobbiamo giocarci al meglio questa opportunità per andare agli europei ».

LA SQUADRA PER IL 2nd ROUND-



Rebecca Aimaretti, Arianna Bovolenta, Stella Caruso, Giovanna Fratangelo, Caterina Peroni, Giorgia Sari, Ludovica Tosini (Club Italia), Carola Bonafede, Vanessa Hernandez Suarez (Volleyrò Casal de Pazzi), Stella Cornelli, Beatrice Spada, Sofia Moroni, Gaia Novello (Imoco Volley), Veronica Quero (Team Conegliano Volley).

LO STAFF-

Michele Fanni (1° allenatore), Giancarlo Chirichella (2° allenatore); Lorenzo Maggioni (Medico); Virginia Braghieri, Simone Mencaccini (Preparatore Atletico); Antonio D’Ambrosio (Scoutman); Andrea Croce (Team Manager).

LA POOL A



Italia, Slovacchia, Kosovo, Ungheria

IL CALENDARIO-



12 APRILE

Ore 16: Slovacchia- Ungheria

Ore 19: Italia-Kosovo

13 APRILE

Ore 16: Ungheria-Kosovo

Ore 19: Slovacchia-Italia

14 APRILE

Ore 16: Kosovo-Slovacchia

Ore 19: Ungheria-Italia