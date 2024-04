L'Italia Under 18 chiude le qualificazioni Europee battendo Israele

POLICORO (MATERA)- Dominio azzurro in Basilicata. Si è chiuso con il terzo successo consecutivo il percorso della nazionale Under 18 maschile di Monica Cresta al Torneo di Qualificazione ai prossimi Campionati Europei di categoria. Questa sera, al PalaEercole di Policoro (MT), Cremoni e compagni si sono infatti imposti 3-0 (25-16, 25-13, 25-18) contro Israele. Gli azzurrini salutano di fatto il Metapontino con il bottino pieno: tre partite, tre vittorie, nessun set perso e soprattutto, fattore più importante, pass per la prossima rassegna continentale ottenuto già nella giornata di ieri. Oltre all’Italia, nella Pool A si è qualificata la Grecia (seconda classificata). Partita esaltante quella di Cremoni e compagni; coach Monica Cresta ha effettuato diverse rotazioni ma il risultato non è cambiato: supremazia azzurra dall’inizio alla fine.

Per questa terza e ultima uscita il tecnico Monica Cresta si affida al sestetto con la diagonale Porro-Cremoni, gli schiacciatori Zlatanov e Garello, i centrali Ciampi e Benacchio e al libero Giani.

A inizio primo set è la nazionale azzurra a trovare il primo allungo: diagonale di Garello, attacco di Ciampi e l’Italia scappa sul 7-3. Time out Israele. Al rientro in campo l’Italia non perde lucidità e incrementa il vantaggio portandosi a +7 sugli avversari sul 14-7; si va avanti, Israele prova una timida ripresa ma l’Italia non abbassa il ritmo. Ottima prestazione azzurra nel fondamentale di muro, prima Ciampi-Garello e poi Ciampi-Cremoni fermano gli attacchi israeliani e il risultato sul finale si ferma sul +10 Italia, 20-10. Israele ci prova ma l’Italia non vuole regalare speranze ai rivali: è un primo tempo di Alessandro Benacchio a chiudere il primo set sul 25-16 Italia. Italia 1 Israele 0.

Partenza aggressiva degli azzurrini a inizio seconda frazione di gioco: primo tempo vincente e ace di Benacchio e l’Italia si porta sul 3-0. Bravi gli atleti di coach Faiga a non far scappare la formazione azzurra ed è parità sul 3-3. Primo tempo di Ciampi, ace di Cremoni e attacco di Crosato e l’Italia trova nuovamente l’allungo (7-3). Servizio vincente di Ciampi e muro di Crosato ed è 11-5 Italia. Azzurrini in fiducia, Israele soffre il ritmo azzurro; servizio vincente sempre del numero 15 azzurro ed è 16-8 Italia. Israele non riesce a contenere lo strapotere tecnico tattico dei ragazzi di Monica Cresta e l’Italia vola a +10 sul 19-9. Qualche rotazione azzurra ma le sorti del set non cambiano. L’Italia continua a macinare gioco: finale di parziale che vede protagonista Francesco Crosato, due attacchi dello schiacciatore azzurro ed è 25-13 Italia. Italia 2 Israele 0.

Inizio sprint dell’Italia che cambia volto a inizio terzo set: un insidioso turno al servizio di Crosato e Tosti e due muri di quest'ultimo fermano il risultato sul 4-1. Time out Israele. Attacco di Davide Boschini che trova il mani out israeliano e l’Italia incrementa il vantaggio sul 8-1. Azzurrini in fiducia continuano a spingere (13-4) ma Israele trova fiducia costringendo Monica Cresta a chiamare il time out sul 13-7. Al rientro in campo la battaglia sotto rete continua: un attacco di Garello, ben servito da Mussari, e un servizio vincente di Jacopo Tosti ed è 17-11 Italia. Primo tempo di Andrea Ruzza nel finale ed è match point. Bravo Israele a rimanere in partita e ad annullare tre palle match; gli azzurrini sul finale chiudono il match sul 25-18. A fine gara grande la festa degli azzurrini con il proprio pubblico. Trionfo Italia a Policoro.

I PROTAGONISTI-

Monica Cresta (Allenatrice Italia)- « Siamo felicissimi. Come detto in fase di presentazione ci eravamo rimasti male per la mancata qualificazione al Wevza di gennaio. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Siamo davvero molto soddisfatti. I ragazzi sono stati straordinari come sempre. Siamo carichi e vogliosi di qualcosa di importante nel futuro, nel nostro Europeo che verrà. Qualche rotazione in più rispetto alle prime due uscite? La caratteristica principale di questa squadra è proprio il fatto di avere sempre quattordici giocatori, a giro qualcuno può cambiare magari per qualche infortunio o per una scelta tecnica, però tutti quanti sono sempre pronti ad entrare e a fare il meglio che possono. I nostri pogrammi fino a luglio? La strada è lunga. Gli atleti saranno impegnati nelle varie finali territoriali, regionali e nazionali. Poi ci sarà finalmente la preparazione. Noi dai primi di giugno lavoreremo fino all’Europeo. L’obiettivo alla rassegna continentale? Ne riparliamo tra un po', ma sicuramente non rimarremo a guardare ».

IL TABELLINO-



ITALIA-ISRAELE 3-0 (25-16, 25-13, 25-18)

ITALIA: Zlatanov 2, Benacchio 7, Cremoni 6, Garello 9, Ciampi 7, Porro 2, Giani (L). Boschini 7, Ruzza 1, Usanza, Crosato 7, Mussari 1, Tosti 5. N.e. Bertoncello. All. Cresta.

ISRAELE: Ashkinazi 4, Chansky 2, Shafran 2, Podgorni 6, Shtainberg 9, Kirshenbaum 3, Yagoda (L). Hendel, Binstock 2, Nissim, Tkachenko. N.e. Granadir, Stirin. All. Faiga.

ARBITRI: Zenullari (ALB), Grellier (SWI).

Durata Set: 21’, 20’, 23’ Tot: 64'

Italia: 6 a, 9 bs, 12 mv, 19 et.

Israele: 4 a, 8 bs, 6 mv, 21 et.

TUTTI I RISULTATI (Pool A)-



12 APRILE

Grecia-Israele 3-1 (25-22, 16-25, 25-21, 25-14)



Italia-Macedonia del Nord 3-0 (25-11, 25-12, 25-12)

13 APRILE

Israele-Macedonia del Nord 3-0 (25-19, 25-14, 25-17)

Grecia-Italia 0-3 (22-25, 17-25, 20-25)

14 APRILE

Macedonia del Nord-Grecia 1-3 (15-25, 18-25, 25-22, 20-25)

Israele-Italia 0-3 (16-25, 13-25, 18-25)

LA CLASSIFICA FINALE-



1. Italia; 2. Grecia; 3. Israele; 4. Macedonia del Nord.

Il ROSTER DELL’ITALIA-

Nicolò Garello (Diavoli Rosa); Simone Bertoncello (Bassano Volley); Alessandro Benacchio, Simone Porro, Francesco Crosato (Treviso Volley); Andrea Ruzza (Pallavolo Padova); Gianluca Cremoni, Andrea Giani (Lube Civitanova Volley); Davide Boschini, Nicola Mussari (Itas Trentino Volley); Lorenzo Ciampi (Mint Vero Volley Monza); Jacopo Tosti (Marino Pallavolo); Andrea Usanza (Volley Montichiari); Manuel Zlatanov (Gas Sales Bluenergy Piacenza).

LO STAFF AZZURRO-

Vincenzo Fanizza (Coordinatore Tecnico); Monica Cresta (Allenatore); Francesco Conci (Secondo Allenatore); Berardino Viggiano (Assistente Tecnico); Annalisa Pinto (Scoutman); Mattia Cordenos (Fisioterapista); Antonino Fontana (Medico); Glauco Ranocchi (Preparatore Fisico e Team Manager).