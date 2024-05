Nations League femminile, Italia-Turchia: orario e dove vederla in tv e streaming

ANTALYA (TURCHIA) - Quarto appuntamento nella fase a gironi di Nations League per l'Italvolley femminile del ct Julio Velasco. Reduci dal netto successo contro la Bulgaria, le azzurre sfidano le padroni di casa della Turchia con l'obiettivo di ottenere più punti possibili per raggiungere la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. L'Italia, prima dell'inizio della Nations League, occupava la quinta posizione assoluta (338,7 punti) ed è al momento la nazionale meglio classificata tra quelle che non hanno ancora per il pass per i Giochi. Gli ultimi cinque posti disponibili verranno assegnati in base al ranking mondiale, preso in esame il 17 giugno, una volta conclusa la fase a gironi della Nations League.