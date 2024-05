Italia-Giappone diretta Nations League Volley 2024: segui la sfida LIVE

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Doppio 3-0 a Germania e Iran e ora sotto con il Giappone : il cammino dell'Italia nella Nations League 2024 prosegue senza intoppi. Per gli azzurri del ct De Giorgi è in programma la terza partita a Rio de Janeiro, in Brasile , e stavolta l'ostacolo è rappresentato dagli asiatici. L' Italia deve continuare ad accumulare vittorie e punti in ottica Olimpiadi Parigi 2024 e ranking mondiale , oltre che per la qualificazione alla Final Eight della Nations League . Segui la diretta della partita.

20:01

De Giorgi: "Sarà una maratona"

"Nel secondo set siamo stati più concreti - sottolinea il ct azzurro Fefé De Giorgi al termine del secondo set - contro il Giappone bisogna attaccare perchè hanno una grandissima difesa. Dobbiamo vincere questa sfida: sarà una maratona".

19:57

Italia-Giappone: gli Azzurri vincono il secondo set per 25-16

Gli Azzurri sorpresi da Larry: 15-12. Romanò trova il punto sulla parallela: 16-12. Otsuka trova un punto in schiacciata: 16-13. Il contrattacco italiano va a segno: 17-13. Otsuka trova un altro punto vincente: 17-14. Michieletto schiaccia con violenza e precisione: diciottesimo punto per gli Azzurri. Muro vincente di Giannelli: 19-14!. Romanò sorprende la difesa nipponica: 20-14. Errore in battuta di Romanò; il Giappone accorcia le distanze: 20-15. Altro attacco vincente per gli Azzurri: 21-15. Michieletto firma il ventiduesimo punto. Eccellente difesa di Galassi, poi arriva il punto di Michieletto (23-15). Il Giappone prova ad accorciare il margine. Lavia schiaccia dalla seconda linea: set point per l'Italia. Gli Azzurri vincono il secondo set per 25-16

19:47

Italia-Giappone: gli Azzurri provano la fuga

Altro muro vincente da parte di Galassi: 11-7! Il Giappone accorcia il margine. Romanò trova il mani-fuori dalla seconda linea. Quatro punti di vantaggio per gli Azzurri 12-8. Attacco vincente da parte dei nipponici (12-9). Giannelli conquista un altro punto prezioso: 13-9. Otsuka si fa valere a rete: 13-10. Ottima difesa di Giannelli vanificata dal successivo attacco dei nipponici (13-11). Diagonale vincente per Michieletto: 14-11! Altro muro vincente degli Azzurri per il quindicesimo punto italiano.

19:42

Italia-Giappone: secondo set in equilibrio

Inizia il secondo set, l'Italia deve recuperare. Recupero strepitoso e punto del Giappone. Romanò pareggia dalla seconda linea. Il Giappone tova il muro-fuori (1-2). L'Italia pareggia il parziale del set: 2-2. Giappone ancora in vantaggio. Punto vincente di Romanò per il 3-3. Romanò trova un altro punto vincente: 4-3. Attacco vincente dei giapponesi: 4-4. Michieletto riporta avanti gli Azzurri: 5-4. Russo sbaglia la battuta: 5-5. Il muro a tre dell'Italia trova un punto pesante: 6-5. Altro muro-punto degli Azzurri: 7-5. Attacco vincente di Miayura: 7-6. Il Giappone trova un muro-punto: 7-7. La schiacciata di Galassi riporta avanti l'Italia! Romanò trova un altro punto importante: 9-7! Galassi trova l'allungo italiano: 10-7. Time out per il Giappone

19:30

Italia-Giappone: gli Azzurri perdono il primo set (23-25)

Errore in battuta di Romanò: si torna in parità. Romanò cerca l'attacco, ma non passa: set point per il Giappone. Il Giappone vince il primo set per 25-23

19:27

Italia-Giappone: si va avanti punto a punto

Puntoprezioso per l'Italia: 17-16. Lavia in battuta, va a segno l'attacco nipponico: 17-17. Michieletto trova un punto vincente trovando un muro-fuori (18-17). Galassi sbaglia la battuta: 18-18. L'errore in attacco del Giappone riporta avanti l'Italia (19-18). Il Giappone si riporta in parità: (19-19). Otsuka trova il pallonetto vincente, ma c'è fallo 20-19! Miayura passa il muro azzurro: 20-20. Ancora un punto per gli Azzurri! Russo in battuta, ma l'attacco giapponese va a segno (21-21). Punto dalla seconda linea: sorpasso giapponese (21-22). Michieletto riporta il set in parità. Ace di Romanò! Italia avanti per 23-22: time out.

19:20

Italia-Giappone: set sul filo

Altro punto dei giapponesi 15-14. Il muro di Romanò è vincente (16-14). L'attacco del Giappone va a segno: 16-15. Lavia cerca un pallonetto improbabile (16-16). Time out per l'Italia

19:17

Italia-Giappone: la partita resta in equilibrio

Invasione di Lavia (7-4). Romanò trova il muro giapponese (7-5). Altro punto dei nipponici a muro (7-6). Primo tempo vincente di Giannelli (8-6). Romanò, muro vincente (9-6). Il Giappone conquista un altro punto a muro (9-7). Invasione di Masato (10-7). Ancora un punto per i giapponesi che passano il muro italiano (10-8). Lavia spinge e sorprende il muro giappponese (11-9). Punto vincente di Galassi, l'Italia torna a più tre (12-9). Errore in battuta da parte degli Azzurri (12-10). Michieletto conquista il tredicesimo punto! Larry trova un primo tempo vincente (13-11). Michieletto trova un altro punto a muro (14-11). Il Giappone resta in scia (14-12). Quindicesimo punto ottenuto da Russo.

19:07

Italia-Giappone: buona partenza degli Azzurri

Invasione fischiata a Michieletto regala il primo punto per il Giappone. Grande attacco di Romanò regala il secondo punto per gli Azzurri. Difesa imperfetta dell'Italia. Muro vincente di Giannelli (3-2). Altro punto per gli Azzurri (4-2). Miyaura schiaccia sorprendendo il muro italiano (4-3). L'attacco giapponese termina fuori (5-3). Servizio vincente di Michieletto (6-3). Grande difesa di Balaso, poi il muro azzurro conquista il settimo punto (7-3)

19:02

Italia-Giappone, è iniziata la partita!

Lavia in battuta: va a segno il primo attacco di Michieletto

18:55

Italia e Giappone in campo per il riscaldamento

Italia e Giappone sono già sul parquet del Maracanazinho per il riscaldamento pre-partita- Gli Azzurri sono in campo con la divisa blu-navy.

18:45

De Giorgi: "Con il Giappone sarà dura"

Il tecnico della Nazionale Italiana Ferdinando De Giorgi ha commentato i due successi ottenuti contro Germania e Iran: "Era importante ottenere il massimo nelle due prime partite - ovvero vincere con il massimo punteggio - ora ci aspetta una sfida piuttosto dura contro il Giappone che è una formazione di qualità".



18:30

Giappone, bestia nera per gli Azzurri

Gli avversari di questa sera hanno avuto modo di soffiare la medaglia di bronzo agli Azzurri nella Volley Nations League 2023. La squadra nipponica si impose per 3-2 scalzando dal podio la formazione italiana

18:15

Italia a caccia del pass olimpico

Una messione da non fallire. La squadra di Fefé De Giorgi cerca il terzo successo nella Pool brasiliana: la Volley Nations League mette in palio cinque pass per le prossime Olimpiadi di Parigi, obittivo che gli azzurri non possono fallire.

18:00

Italia-Giappone in tv e streaming

La partita tra Italia e Giappone a Rio de Janeiro è in programma oggi, sabato 25 maggio, alle 19 (ora italiana). Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn e VBTV.

Stadio Maracanazinho, Rio de Janeiro (Brasile)