Nazionale Maschile: l'Italia batte anche il Brasile

RIO DE JANEIRO (BRASILE)- Al termine di una partita pazzesca, che ha visto gli azzurri sotto due volte, nella bolgia del Maracanaziho, è arrivata per l'Italia la quarta vittoria in altrettante partite della 1a week di VNL. Stasera la nazionale di De Giorgi si è superata battendo in rimonta il Brasile davanti al suo pubblico per 2-3 (25-17, 15-25, 25-22, 17-25; 13-15) al termine di una prestazione che ha visto la nostra nazionale mettere in campo, oltre alla tecnica, il cuore e la grinta. Protagonisti, oltre ai soliti Michieletto e Giannelli, i giovani Luca Porro e Alessandro Bovolenta che, buttati dentro a partita in corso, hanno dato un grande contributo dimostrando, superando un esame per loro davvero importante. Molto positivo anche il ritorno fra i titolari di Simone Anzani.

Tra i numeri in evidenza Alessandro Michieletto, miglior realizzatore dell'incontro con 22 punti, autore anche di 2 servizi vincenti sui 9 di squadra.

La vittoria conferma in alto nel ranking l'Italia che conquista oggi 3,59 punti portandosi anche in testa alla classifica di VNL in solitaria con 4 vittorie e 11 punti.

La delegazione azzurra si sposterà domani in Canada, in vista della week 2 di Volleyball Nations League, in programma dal 4 al 9 giugno ad Ottawa. Il viaggio prevede un volo nel primo pomeriggio da Rio de Janeiro a San Paolo per poi spostarsi in serata da San Paolo a Montreal.



De Giorgi manda in campo Anzani per Galassi dall’inizio in coppia con Russo al centro, la solita diagonale formata da Giannelli e Romanò, Michieletto e Lavia schiacciatori con Balaso libero. Il Brasile schiera Cachopa in palleggio. Il primo punto porta la firma di Simone Anzani, suo il primo tempo che apre la partita. Punto a punto nella prima parte di set, il block out di Darlan vale il 4-4. Fase di studio tra le squadre due errori al servizio prima da una parte poi dall’altra valgono il 7-7, il muro di Flavio su Romanò porta avanti il Brasile 8-7. Darlan prova ad allungare, suo l’attacco del 11-9 a favore del Brasile. L’errore in attacco di Michieletto porta il Brasile sul 14-10. Massimo vantaggio per il Brasile, il 18-12 lo firma Flavio, sempre il centrale di Perugia ferma Michieletto a muro, 19-12. De Giorgi manda in campo Porro per Michieletto, lo schiacciatore ligure firma il punto numero 13 per l’Italia a 7 lunghezze di distacco dal Brasile che continua a passare dal centro, di Lucas il punto del 23-17, primo set conquistato dal Brasile col punteggio di 25-17.



Stesso 6+1 del primo set per De Giorgi, torna in campo Michieletto. Il primo punto del set è di Lucarelli, suo l’attacco vincente da seconda linea del 1-0. Italia subito avanti, l’ace di Michieletto vale il 6-3, il block out di Lavia il 7-3. La ricezione lunga su servizio di Lucas permette al Brasile di chiudere il punto numero 5 portandosi a due punti dagli azzurri, Lavia spezza il break verdeoro, suo il punto del 8-5. L’Italia gestisce bene il vantaggio, il pallonetto di Lavia porta sul 12-7, l’ace dello stesso schiacciatore calabrese sul 13-7, massimo vantaggio. Darlan prova a suonare la carica in casa Brasile, suo l’attacco vincente che accorcia a 5 le distanze. Bernardo manda in campo Bruno per Cachopa. Il primo tempo di Russo porta nuovamente l’Italia sul +7, 17-10. Cachopa torna in campo per Bruno, Brasile falloso in questo secondo set, Italia avanti 22-13. De Giorgi manda in campo Sbertoli al servizio sul 24-15, la ricezione lunga del Brasile permette all’Italia di chiudere 25-15, lo slash vincente è di Michieletto.



L’Italia torna in campo col 6+1 iniziale, il primo tempo di Lucas vale il primo punto del set. L’Italia è brava a tenere in vita la palla chiusa poi da Giannelli per il 2-1 a favore degli azzurri. Darlan porta avanti il Brasile 4-3. Il muro di Leal vale il 9-4 per il Brasile, dentro Porro per Lavia. L’attacco out di Bovolenta, entrato nel corso terzo set per Romanò, porta il Brasile sul 13-6, lo stesso Bovolenta firma l’ace del punto numero 7 per gli azzurri. Dentro Galassi per Russo, Michieletto mette a terra il punto che tiene gli azzurri a quattro lunghezze dai brasiliani. L’Italia si avvicina al Brasile, il muro di Michieletto porta ad un punto il distacco 16-15, break di 5-0 dell’Italia. Dentro Sbertoli al servizio sul 22-21 a favore del Brasile che allunga sul 23-21 grazie ad una palla spinta sulle mani del muro azzurro da Lucarelli. Il primo tempo di Flavio conquista la priam palla set, chiusa da Lucarelli per il 25-22 finale.



De Giorgi manda in campo subito Porro, Bovolenta e Galassi per Lavia, Romanò e Russo nel quarto set. L’Italia inizia bene il set avanti 6-3. Il block out di Bovolenta porta gli azzurri sul 9-4, ancora Bovolenta a segno per l’11-6. Il Brasile prova ad accorciare le distanze sull’Italia, il muro di Lucarelli è il punto numero 9 per i verdeoro, Italia avanti 13-9. Prima Porro in attacco, poi Anzani al servizio, l’Italia allunga sul 16-11. Galassi alza il muro, l’Italia si porta sul 20-13, ancora Galassi al servizio per il 22-15. Bernardo cambia la diagonale con l’Italia avanti di sei lunghezze 23-17. Il muro di Michieletto su Lealvale il 24-17, set chiuso dagli azzurri 25-17 con l’ace di Giannelli.



Tie break che inizia con Bovolenta, Porro e Galassi in campo. Il muro fuori di Michieletto vale l’1-1. Porro a segno da seconda linea 3-3. Porro firma il 7-5, suo il block out vincente. Il Brasile non lascia spazio all’Italia trovando la parità sul 10-10 in un finale di match ad altissima intensità, Michieletto conquista da seconda linea il punto del 11-10. L’Italia conquista la sua quarta vittoria in rimonta sul Brasile facendo sui il tie break col punteggio di 15-13.

Le parole del CT Fefè De Giorgi-

« Sono stati quattro match importanti per noi. Sappiamo quello che stiamo cercando e quindi abbiamo messo in ogni partita la nostra capacità anche di migliorarci e di interpretare la gara. E' un bilancio sicuramente positivo e lo è ancora di più con la chiusura di questa partita col Brasile, imporsi qua al Maracanès è sempre è sempre una bella storia e dopo una bella battaglia, avendo vinto di squadra è ancora più bello. Anche perchè il successo è arrivato con due ragazzi di 20 anni che sono entrati, con Anzani, con altri, insomma con tutti siamo riusciti a girare la partita. Il bilancio di questa settimana è positivo. Quello che noi dobbiamo cercare è chiaramente ciò che facciamo ogni partita, ma anche usare la testa in questa stagione, che per noi sarà lunghissima. Queste sono partite importanti. Per noi sono di preparazione, ogni match ha un suo significato, vittorie e sconfitte sono parimenti importanti. Il bilancio è sicuramente positivo ma è chiaro che abbiamo delle cose da migliorare. Siamo arrivati a questa VNL con poco allenamento assieme, quindi le partite ci servono per crescere ed amalgamarci e per trovare i giusti meccanismi. Devo ringraziare anche tutti i ragazzi, lo staff e coloro che stanno seguendo tutti e due i gruppi, a Cavalese con l'Under 22 e coloro che fanno parte del gruppo B di VNL. So che si stanno impegnando tantissimo e questo è importante perché tutti devono farsi trovare pronti quando ci sarà bisogno di loro. La seconda week sarà molto importante, andremo direttamente in Canada, avremo qualche giorno di stacco e poi iniziamo a allenarci, faremo due amichevoli con la nazionale canadese per testarci in vista delle partite ».



Il Tabellino-

ITALIA-BRASILE 3 - 2 (17-25, 25-15, 22-25, 25-17, 15-13)

ITALIA: Michieletto 22, Giannelli 4, Lavia 6, Romanò 6, Anzani 9, Russo 7, Balaso (L), Porro 9, Sbertoli 0, Bovolenta 10, Galassi 5, Laurenzano (L). N.e. Recine, Sanguinetti.All. De Giorgi.

BRASILE: Leal 17, Fernando 0, Lucas 9, Lucarelli 16, Flavio 8, Darlan 16, Thales (L), Alan 2, Bruno 0, Mauricio 0, Adriano 0. N.e. Honorato (L), Isac, Arthur. All. Bernardo.

ARBITRI: Collados Fabrice (FRA), Ivanov Ivaylo (BUL)

Durata set: 24’, 23’, 32’, 25’, 20’ Tot: 120’

Italia: 9 a, 20 bs, 10 mv, 27 et.

Brasile: 1 a, 16 bs, 13 mv, 26 et.



CALENDARIO E RISULTATI DELLA WEEK 1-



Pool 1 (Antalya, Turchia)

Bulgaria - Francia 0-3 (21-25, 24-26, 14-25)

Turchia - Canada 1-3 (25-17, 23-25, 21-25, 21-25)

Olanda - Slovenia 2-3 (33-31, 22-25, 25-20, 21-25, 25-27)

USA – Polonia 0-3 (22-25, 15-25, 24-26)

Slovenia - Francia 3-1 (25-18, 25-22, 23-25, 25-21)

Canada - Polonia 1-3 (25-18, 20-25, 23-15, 21-25)

Turchia - Olanda 2-3 (25-19, 25-20, 18-25, 21-25, 9-15)

Bulgaria – Canada 0-3 (22-25, 28-30, 24-26)

Francia – USA 3-0 (25-22, 25-21, 25-21)

Olanda - Polonia 0-3 (28-30, 23-25, 18-25)

Slovenia - Canada 3-2 (22-25, 25-19, 25-18, 21-25, 15-10)

Turchia – Francia 1-3 (27-25, 23-25, 16-25, 14-25)

Bulgaria – USA 3-1 (25-21, 25-20, 21-25, 25-21)

Slovenia – Polonia 3-0 (25-20, 25-21, 25-18)

26.05 ore 16.00 Turchia - USA

26.05 ore 19.00 Bulgaria – Olanda



Pool 2 (Rio De Janeiro, Brasile)-

Argentina – Giappone 1-3 (26-24, 22-25, 23-25, 19-25)

Cuba – Brasile 3-1 (25-23, 27-29, 25-21, 25-21)



Italia – Germania 3-0 (25-21, 25-18, 25-23)

Iran - Serbia 1-3 (25-27, 25-17, 19-25, 18-25)

Cuba - Germania 3-1 (26-24, 25-20, 18-25, 25-23)

Giappone – Serbia 3-0 (25-20, 25-16, 25-22)

Argentina – Brasile 2-3 (13-25, 25-20, 25-19, 23-25, 11-15)

Cuba - Giappone 2-3 (25-18, 22-25, 23-25, 25-19, 20-22)



Italia - Iran 3-0 (25-19, 25-18, 25-11)

Serbia – Brasile 1-3 (21-25, 20-25, 25-22, 22-25)



Italia – Giappone 3-1 (23-25, 25-16, 25-17, 25-17)

Argentina – Germania 3-1 (21-25, 25-19, 25-21, 25-21)

Cuba – Iran 3-1 (25-20, 14-25, 25-21, 25-21)



Italia – Brasile 3-2 (17-25, 25-15, 22-25, 25-17, 15-13)

26.05 ore 19.00 Serbia – Germania

26.05 ore 22.30 Iran – Argentina