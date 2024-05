Diretta Italia-Repubblica Dominicana Nations League: trionfo azzurro LIVE

MACAO (CINA) - Dopo aver travolto la Francia , l' Italia vince anche contro la Repubblica Dominicana nella week 2 della Volleyball Nations League . Le azzurre del ct Julio Velasco superano 3-0 (25-12, 25-19, 25-21) la nazionale di Marco Kwiek e mettono altro fieno in cascina in chiave ranking olimpico e qualificazione alla final eight . Segui la diretta della partita .

8:26

Italia, ora c'è il Brasile

Danesi e compagne avranno un giorno di riposo, in attesa dell'impegnativa e affascinante sfida con il Brasile: si gioca sabato alle ore 6:30 italiane con diretta DAZN e VBTV.

8:11

Italia, il ranking sorride

Grazie al netto successo maturato contro la Repubblica Dominicana, le azzurre aggiungono altri 6.68 punti nel ranking olimpico. Le prossime avversarie saranno Cina e Brasile.

7:58

Italia, Egonu sale in cattedra

Tra le fila azzurre, bene Paola Egonu a referto con 20 punti. Bene anche Sylla (9 punti), Danesi (7) e Degradi (6). Per la Repubblica Dominicana le top scorer sono Peralta e Gonzalez con 7 punti.

7:52

Italia, muro granitico

Bene, benissimo a muro e in difesa le azzurre che mettono altro fieno in cascina in chiave ranking olimpico e qualificazione alla final eight.

7:47

Show Italia a Macao!

Tutto facile per l’Italia che supera 3-0 (25-12, 25-19, 25-21) la Repubblica Dominicana. Qualche difficoltà in attacco e in battuta per le ragazze di Velasco che hanno concesso qualcosa alle avversarie ma a Macao non c'è stata storia.

7:43

Italia-Repubblica Dominicana 25-21, trionfo azzurro a Macao!

Errore al servizio per Gonzalez e le azzurre vincono con un netto 3-0 contro le Dominicane!

7:41

Italia-Repubblica Dominicana 24-20

Cambiii! Vincente il tocco a rete! Le dominicane rispondono con il diagonale di Rodriguez da zona 2 ma il mano out di Degradi dà alle azzurre il set point!

7:39

Italia-Repubblica Dominicana 21-19

Le dominicane accorciano sfruttando un errore al servizio delle azzurre e la parallela di Rodriguez da zona 2.

7:37

Italia-Repubblica Dominicana 21-17

Parallela di Sylla, diagonale e pallonetto di Antropova: +3 azzurro a Macao!

7:36

Italia-Repubblica Dominicana 18-15

Le dominicane sfruttano un'invasione azzurra ma continuano a sbagliare il servizio.

7:35

Italia-Repubblica Dominicana 17-13

Ancora Degradi: pallonetto vincente! Le azzurre allungano con il mani out di Antropova da zona due.

7:34

Italia-Repubblica Dominicana 15-13

Diagonale stretta a segno di Degradi e fuori il pallone di Pena Isabel da zona 4: azzurre in controllo dopo qualche difficoltà a inizio set.

7:32

Italia-Repubblica Dominicana 13-11

Vincente in diagonale da zona 4 per Degradi e muro di Paola Egonu: volano le azzurre!

7:31

Italia-Repubblica Dominicana 10-10

Reazione imperiosa delle azzurre: errore al servizio delle dominicane ed ace di Sylla che ristabilisce la parità nel match.

7:29

Italia-Repubblica Dominicana 8-10

Palleggio vincente di Gonzalez da zona 2 e ace di Tapia: dominicane sul +2!

7:27

Italia-Repubblica Dominicana 6-6

Fast di Martinez e fuori il pallone di Egonu dalla seconda linea.

7:25

Italia-Repubblica Dominicana 5-4

Errore in flash di Egonu, primo tempo vincente di Fahr e servizio non buono per le azzurre: +1 per Egonu e compagne.

7:24

Italia-Repubblica Dominicana 4-2

Errore al servizio per le azzurre che vanno sotto ma ci pensano Egonu e Degradi (muro) a riportare avanti la squadra di Velasco.

7:23

Italia-Repubblica Dominicana, al via il terzo set

Il terzo parziale si apre con i primi tempi vincenti di Eve e Danesi: è 1-1.

7:17

Italia-Repubblica Dominicana 25-19, secondo set alle azzurre!

Un doppio ace di Paola Egonu consente alle azzurre del ct Velasco di vincere il secondo parziale del match!

7:15

Italia-Repubblica Dominicana 22-18

Doppio ace delle dominicane che si avvicinano pericolosamente con Rodriguez ma le azzurre respirano con il vincente di Paola Egonu.

7:13

Italia-Repubblica Dominicana 21-16

Le azzurre non sfruttano un servizio e le dominicane ne approfittano subito con Peralta che accorcia le distanze da zona 4.

7:12

Italia-Repubblica Dominicana 21-14

Diagonale stretto di Bosetti e azzurre che allungano.

7:10

Italia-Repubblica Dominicana, azzurre avanti nel primo set

Tutto facile per le ragazze di Julio Velasco: primo set vinto 25-12. Nel secondo, Egonu e compagne sono avanti 20-14.

Macao, Cina