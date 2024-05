Italia-Francia, diretta Nations League Volley femminile: segui la sfida LIVE

Esordio nella seconda settimana di gare della Volleyball Nations League femminile per l'Italia di Julio Velasco , che oggi (29 maggio, ore 10 italiane) affronta la Francia a Macao in un match valido per la Pool 3 . Sarà fondamentale ottenere un successo pieno per la qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi che passa attraverso il ranking mondiale . Segui la sfida in diretta ...

09:20

Italia, occhio al ranking

Una partita determinante, quasi decisiva per le Azzurre del volley che cercano la quarta vittoria consecutiva. In palio c’è la qualificazione alle prossima Olimpiadi di Parigi che passa per il ranking. Attualmente l'Italia occupa il 5° posto con 343,79 punti e deve guardarsi da Canada (290,61) e Olanda (286,67).

09:07

Italia-Francia: dove vederla in tv e in streaming

La sfida di Nations League tra Italia e Francia, in programma a Macao alle ore 10 italiane, sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma globale Dazn e in diretta streaming da Volleyball Tv.

Galaxy Arena, Macao (Cina)