Nazionale Maschile: l'Italia ko al tie break con la Francia

Gara dai due volti, con i francesi bravi a gestire e conquistare primo e terzo set, lasciando spazio agli azzurri nel secondo e quarto prima del tie break conquistato dalla Francia. Buona la prova di Clevenot tra i francesi, best scorer con 19 punti, quanti quelli di Michieletto. 20 gli errori al servizio per un'Italia brava a muro, 12 quelli messi a terra, 4 i personali di Russo.

L'Italia perde 7,4 punti nel ranking con la sconfitta di oggi, scendendo in quarta posizione alle spalle degli USA, prossimi avversari degli azzurri. Il vantaggio sulla Serbia, prima non qualificata a Parigi 2024, fuori dai posti utili nel ranking, e vincente oggi con l'Olanda, scende a 106,87.

Tra meno di 24 ore, alle 16.30 locali (le 22.30 italiane) Italia nuovamente in campo con gli USA. La partita sarà trasmessa sulla piattaforma DAZN e su VBTV.



Nel primo set in campo Giannelli e Romanò in diagonale, Michieletto e Lavia schiacciatori, Galassi e Russo centrali, Balaso libero. Nell’altra metà del campo la Francia di Andrea Giani, 474 presenze in azzurro. Il primo punto porta la firma di Daniele Lavia, dopo il servizio insidioso di Michieletto, il primo tempo di Russo vale il 2-0. L’Italia parte bene, il 5-2 lo firma a muro Galassi. Due ace di Seddik portano la Francia in parità sul 9-9. L’Italia ritrova il vantaggio, primo tempo di Russo vale il 12-10. Cartellino verde assegnato a Michieletto sul 15-14 per ammissione di tocco a muro. Squadre avanti in parità, la Francia trova il vantaggio sul 20-19 mantenendo il punto di vantaggio fino al 22-21. Qualche difficoltà in fase di ricostruzione degli azzurri consegna alla Francia la prima palla set sul 24-22. Louati chiude da seconda linea per il 25-23 finale.



Nel secondo set nessuna variazione tra gli azzurri, l’1-0 porta la firma di Lavia, Italia subito avanti 5-1. La Francia accorcia le distanze inseguendo gli azzurri, 8-6. Il primo tempo di Galassi vale il 10-7. L’errore in attacco di Michieletto porta la Francia ad un punto dagli azzurri 11-10. Un gran recupero di Grebennikov, il muro di Clevenot mantengono la Francia alle spalle dell’Italia 12-11. L’Italia ritrova l’ampio vantaggio portandosi avanti 16-12. Il fallo in palleggio fischiato a Brizard, subentrato a Toniutti, porta l’Italia sul 19-14. Galassi alza il muro, suo il punto del 22-15 in un set, ben gestito dagli azzurri e chiuso sul 25-18.



L’Italia torna in campo nel terzo set con il 6+1 visto nei precedenti, nessun cambio anche per la Francia. Romanò mette a terra la parallela che vale il 4-3, la Francia trova il sorpasso sul 5-4 con un’attacco da seconda linea di Louati. Set equilibrato, la Francia mantiene un punto di vantaggio sul 9-8. Il muro a uno di Romanò su Clevenot porta avanti gli azzurri 10-9, ancora Romanò arriva con una mano a muro, 11-9. Una grande difesa di Balaso prima, il muro di Russo poi, e l’Italia mantiene il vantaggio 12-10. Patry trova la parità dai 9 metri, suo l’ace del 12-12, risponde Russo con l’ace del 14-12. La Francia trova la parità con un muro su Romanò 17-17 e il successivo vantaggio con Clevenot sul 19-18. L’errore in attacco di Romanò porta i francesi avanti 21-19. Azzurri nuovamente in parità sul 22-22, l’errore in ricezione di Lavia consegna il set alla Francia 25-23.



Stesso 6+1 in campo per De Giorgi nel quarto set. Italia subito avanti, il muro di Tillie su Lavia e l’errore in attacco azzurro portano il punteggio sul 3-3. Sul vantaggio della Francia 4-3, De Giorgi manda in campo Bovolenta per Romanò. Fase analoga ai set precedenti con le squadre che mantengono un minimo distacco, Italia avanti 13-11, il primo tempo di Galassi vale il 14-11, ancora Galassi a segno, suo il muro del 15-11. L’Italia prova a mantenere il vantaggio, quattro le lunghezze che separano le due squadre. L’errore in attacco degli azzurri non incide sull’ampio vantaggio, 21-15, il muro di Russo porta il punteggio sul 23-15. L’Italia porta la Francia al tie break, chiudendo il quarto set sul 25-19.



Resta in campo Bovolenta nel quinto set, questa la novità rispetto ai set precedenti, il muro sull’opposto azzurro porta la Francia avanti 2-0. La Francia mantiene il suo vantaggio , l’errore in attacco dell’Italia vale il 6-2. Squadre al cambio campo sul punteggio di 8-3 per la Francia che mantiene il vantaggio fino al 9-5. Il block out vincente di Louati allunga il vantaggio francese 13-7, Francia che chiude il tie break sul 15-10, azzurri che trovano la prima scofitta in VNL.

Le parole del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi-



« Alcune cose è stata brava la Francia a prendersele, altre secondo me le abbiamo concesse, comunque abbiamo lottato nel senso che la partita si sapeva che era complicata ma ci è mancata pò di qualità, di continuità nella qualità perché secondo me abbiamo in alcune situazioni gestibili abbiamo concesso qualcosa. Si tratta adesso di recuperare, di fare meglio quelle cose nella partita di domani. Non dobbiamo guardare il ranking, dobbiamo guardare il gioco. Oggi se abbiamo perso è perchè alcune cose di gioco non le abbiamo fatte tanto bene quindi lasciamo stare il ranking. Il ranking è una conseguenza di come giochi. Domani con gli USA sarà una partita tosta, sono una ottima squadra squadra, adesso sono al completo, giocano con grande ritmo, quindi sarà una bella sfida anche domani come è stata quella di oggi. Dobbiamo essere belli carichi perchè ci sarà da battagliare domani ».

Le parole di Daniele Lavia-

« Oggi non ci è mancato tanto, secondo me loro hanno giocato una partita discreta, anzi buona, però potevamo portarla a casa. Ci sono mancate due o tre cose banali, cose che di solito le facciamo con automatismi che ci riescono bene, ce ne rendiamo conto solo quando li sbagliamo. È mancato quello, perché comunque secondo me siamo stati in partita bene per tutti i cinque set. Nel quinto set loro sono stati decisamente più bravi. Domani con gli USA sarà una partita come quella di oggi, una partita dove noi dobbiamo stare attaccati palla dopo palla. USA è una squadra un pò diversa dalla Francia, con delle caratteristiche, delle qualità enormi. Dobbiamo sicuramente ora staccare un attimo la testa. Abbiamo poco tempo, però dobbiamo farlo e mettere in campo tutto quello che abbiamo ».

Il tabellino-

ITALIA - FRANCIA 2-3 (23-25, 25-18, 23-25, 25-19, 10-15)

ITALIA: Michieletto 19, Giannelli 3, Galassi 12, Lavia 16, Romanò 11, Russo 15, Balaso (L), Sbertoli 0, Bovolenta 3, Porro 0, Laurenzano (L). N.e. Recine, Sanguinetti, Anzani.All. De Giorgi.

FRANCIA: Patry 14, Toniutti 0, Le Goff 7, Clevenot 19, Louati 14, Seddik 11, Grebennikov (L), Brizard 0, Faure 4, Jouffroy 0, Tillie 1, Bultor 0. N.e. Diez (L), Carle.All. Giani.

ARBITRI: Ivanov Ivaylo (BUL), Maroszek Wojciech (POL)

Durata set: 27 , 22 , 28 , 22 , 19’. Tot: 118’

Italia: 2 a, 20 bs, 12 mv, 32 et.

Francia: 5 a, 19 bs, 10 mv, 27 et.



TUTTE LE GARE DELLA WEEK 2 TRA FUKUOKA E OTTAWA (ORARI ITALIANI)

Week 2



Pool 3 (Fukuoka, Giappone)

Germania - Brasile 0-3 (15-25, 16-25, 15-25)

Polonia - Bulgaria 3-1 (21-25, 25-21, 25-19, 25-18)

Iran - Giappone 0-3 (23-25, 22-25, 17-25)

Slovenia – Turchia 3-0 (25-22, 26-24, 25-20)

Germania – Giappone 2-3 (22-25, 25-22, 27-25, 23-25, 8-15)

06.06 ore 05.00 Iran – Brasile

06.06 ore 08.30 Bulgaria – Germania

06.06 ore 12.30 Polonia – Turchia

07.06 ore 05.00 Bulgaria – Iran

07.06 ore 08.30 Brasile – Slovenia

07.06 ore 12.20 Giappone – Polonia

08.06 ore 05.00 Turchia – Iran

08.06 ore 08.30 Polonia – Brasile

08.06 ore 12.20 Giappone – Slovenia

09.06 ore 08.30 Turchia – Germania

09.06 ore 12.30 Bulgaria – Slovenia



Pool 4 (Ottawa, Canada)

Argentina - USA 0-3 (23-25, 21-25, 24-26)

Canada – Cuba 3-1 (25-21, 25-27, 25-20, 28-26)

Serbia - Olanda 3-0 (25-17, 25-20, 26-24)

Italia - Francia 2 - 3 (23-25, 25-18, 23-25, 25-19, 10-15)

Cuba – Olanda

06.06 ore 22.30 USA – Italia

07.06 ore 02.00 Canada – Argentina

07.06 ore 17.00 Cuba – Italia

07.06 ore 22.30 Francia – Olanda

08.06 ore 02.00 USA – Serbia

08.06 ore 19.00 Cuba – Francia

08.06 ore 22.30 Canada – USA

09.06 ore 02.00 Serbia – Argentina

09.06 ore 17.00 Italia – Olanda

09.06 ore 20.30 Argentina – Francia

10.06 ore 00.00 Canada – Serbia