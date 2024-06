Nazionale Maschile: Michieletto presenta la seconda week di VNL

Sono quattro, infatti, i posti ancora da assegnare per la rassegna a cinque cerchi, l’Italia di Fefè De Giorgi è in corsa e attualmente ricopre la prima posizione utile del ranking, essendo la prima delle non qualificate (la seconda in assoluto dopo la Polonia). Al momento sono Italia, Slovenia, Argentina e Cuba con in mano un pass temporaneo, bisognerà infatti attendere la fine della fase preliminare della Volleyball Nations League per definire ufficialmente le qualificate a Parigi 2024. L’Italia, prima nella classifica di VNL, ha, ad oggi, 123,5 punti di vantaggio nel ranking sulla Serbia, che è la prima non qualificata fuori dalle quattro posizioni utili.

A presentare la week 2 di Ottawa è lo schiacciatore azzurro ventiduenne Alessandro Michieletto, autore fino ad oggi di 65 punti, settimo nella speciale classifica dei realizzatori, con 94 presenze in azzurro fino ad oggi.

La gara, come tutte quelle di Volleyball Nations League, sarà trasmessa su DAZN e su VBTV.

Le parole di Alessandro Michieletto-

« In Canada saranno quattro partite toste contro grandi avversarie, le conosciamo bene. Veniamo poi da una buona settimana in Brasile, non solo per i risultati ma anche per il gioco espresso da parte nostra. Vogliamo sicuramente mettere un qualcosina in più, l'occasione è proprio contro queste grandi squadre a partire da mercoledì con la Francia. Arriviamo tutti da un periodo molto intenso, con poco tempo per recuperare, però sappiamo il motivo per cui abbiamo cominciato subito con la maglia azzurra ed è stata una scelta giusta, anche noi volevamo e lo sapevamo, quindi abbiamo stretto un pò i denti e siamo riusciti comunque a mettere in campo una buona pallavolo per cercare di guadagnarci questa qualificazione a Parigi. Questa è una settimana molto importante, bisognerà affrontarla bene per avvicinarci all'obiettivo ancora di più di quanto lo siamo già, però cercheremo di pensare partita per partita, è importante affrontare una squadra alla volta e cercare di migliorare. Dopo il Brasile abbiamo avuto due giorni liberi per recuperare dopo la prima week di VNL. Dopo ci siamo messi subito a lavorare con doppi allenamenti per preparare, mettere benzina con i pesi, per la seconda settimana di VNL e in mezzo abbiamo messo anche delle amichevoli per mantenere il gioco, per mantenere il campo. Abbiamo giocato tutti quanti e questo è stato molto bello, molto importante. Chi si è visto meno ha dato davvero un gran contributo alla squadra, ha giocato molto bene. Le amichevoli sono state utili, ci siamo confrontati con il Canada, grande squadra, e abbiamo potuto mantenere il gioco che è quello che serve perché domani si scende di nuovo in campo ».

Gli impegni dell’Italia nella week 2 in Canada-



Week 2 (Ottawa, Canada) – Pool 4

6 giugno, ore 2.00: Francia-Italia

6 giugno, ore 22.30: Stati Uniti-Italia

7 giugno, ore 17: Cuba-Italia

9 giugno, ore 17: Italia-Olanda



I precedenti (vinte, perse, totali)-

Francia 79 v. 70 p. 149 tot.

USA 49 v. 40 p. 89 tot.

Cuba 46 v. 46 p. 92 tot.

Olanda 82 v. 36 p. 118 tot.



GLI AZZURRI DI FEFÈ DE GIORGI-



ITALIA: 3. Recine (S), 5. Michieletto (S), 6. Giannelli (P), 7. Balaso (L), 8. Sbertoli (P), 11. Sanguinetti (C), 14. Galassi (C), 15. Lavia (S), 16. Romanò (O), 17. Anzani (C), 19. Russo (C), 23. Bovolenta (O), 28. Laurenzano (L), 31. Porro L. (S). Coach Ferdinando De Giorgi



LE AVVERSARIE DELL'ITALIA NELLA WEEK 2 IN CANADA-



CUBA: 1. Masso (C), 2. Mergarejo (S), 4. Sánchez B. (O), 5. Concepcion (C), 6. Thondike (P), 7. Roman Garcia (L), 11. Taboada (P), 13. Simón (C), 17. Alonso (C), 18. Lopez (S), 23. Yant (S), 24. Gorguet (L). Coach Jesus Angel Cruz Lopez



FRANCIA: 2. Grebennikov (L), 4. Patry (O), 6. Toniutti (P), 7. Tillie (S), 11. Brizard (P), 14. Le Goff (C), 16. Bultor (C), 17. Clevenot (S), 19. Louati (S), 20. Diez (L), 21. Faure (O), 23. Carle (S), 25. Jouffroy (C), 31. Seddik (C). Coach Andrea Giani



OLANDA: 2. Keemink (P), 3. Van Garderen (S), 5. van der Ent (C), 6. Meijs (P), 7. Jorna (S), 8. Plak (C), 10. Koops (S), 11. Klok (L), 14. Nimir (O), 16. Ter Maat (O), 17. Parkinson (C), 18. Andringa (L), 22. Wiltenburg (C), 24. Ahyi (C). Coach Roberto Piazza



USA: 1. Anderson (O), 2. Russell (S), 4. Jendryk (C), 5. Ensing (O), 8. Defalco (S), 10. Dagostino (L), 11. Christenson (P), 12. Holt (C), 14. Ma'a (P), 17. Jaeschke (S), 18. Muagututia (S), 19. Averill (C), 20. Smith (C), 22. E. Shoji (L). 25. Champlin (S), 26. Knigge (C). Coach John Speraw



CLASSIFICA VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE DOPO LA WEEK 1-



Classifica: 1. Italia 4 v (11), 2. Slovenia 4 v (10), 3. Cuba 3 v (10), 4. Francia 3 v (9), 5. Polonia 3 v (9), 6. Giappone 3 v (8), 7. Canada 2 v (7), 8. Brasile 2 v (6), 9. Argentina 2 v (6), 10. Paesi Bassi 2 v (6), 11. Germania 1 v (3), 12. USA 1 v (3), 13. Serbia 1 v (3), 14. Bulgaria 1 v (3), 15. Turchia 0 v (1), 16. Iran 0 v (1).



LE PRIME 20 POSIZIONI DEL RANKING (IN GRASSETTO LE SQUADRE GIÀ QUALIFICATE A PARIGI 2024, TRA PARENTESI I PUNTI)-



1. Polonia (415.12), 2. Italia (361.86), 3. USA (352.45), 4. Giappone (344.26), 5. Slovenia (331.50), 6. Brasile (329.34), 7. Francia (318.12), 8. Argentina (308.13), 9. Cuba (261.17), 10. Germania (243.82), 11. Serbia (238.51), 12. Canada (234.40), 13. Paesi Bassi (222.14), 14. Ucraina (197.66), 15. Turchia (197.50), 16. Iran (195.28), 17. Belgio (177.79), 18. Repubblica Ceca (167.36), 19. Egitto (164.05), 20. Bulgaria (162.31).



TUTTE LE GARE DELLA WEEK 2 TRA FUKUOKA E OTTAWA-



WEEK 2



Pool 3 (Fukuoka, Giappone)

04.06 ore 05.00 Germania – Brasile

04.06 ore 08.30 Polonia – Bulgaria

04.06 ore 12.20 Iran – Giappone

05.06 ore 08.30 Slovenia – Turchia

05.06 ore 12.20 Germania – Giappone

06.06 ore 05.00 Iran – Brasile

06.06 ore 08.30 Bulgaria – Germania

06.06 ore 12.30 Polonia – Turchia

07.06 ore 05.00 Bulgaria – Iran

07.06 ore 08.30 Brasile – Slovenia

07.06 ore 12.20 Giappone – Polonia

08.06 ore 05.00 Turchia – Iran

08.06 ore 08.30 Polonia – Brasile

08.06 ore 12.20 Giappone – Slovenia

09.06 ore 08.30 Turchia – Germania

09.06 ore 12.30 Bulgaria – Slovenia



Pool 4 (Ottawa, Canada)-

04.06 ore 22.30 Argentina – USA

05.06 ore 02.00 Canada – Cuba

05.06 ore 22.30 Serbia – Olanda

06.06 ore 02.00 Francia – Italia

06.06 ore 17.00 Cuba – Olanda

06.06 ore 22.30 USA – Italia

07.06 ore 02.00 Canada – Argentina

07.06 ore 17.00 Cuba – Italia

07.06 ore 22.30 Francia – Olanda

08.06 ore 02.00 USA – Serbia

08.06 ore 19.00 Cuba – Francia

08.06 ore 22.30 Canada – USA

09.06 ore 02.00 Serbia – Argentina

09.06 ore 17.00 Italia – Olanda

09.06 ore 20.30 Argentina – Francia

10.06 ore 00.00 Canada – Serbia