Europei Under 18: terza vittoria per l’Italia

PLOVDIV (BULGARIA)- Prosegue nel migliore dei modi il percorso della nazionale Under 18 maschile ai Campionati Europei in corso di svolgimento in Bulgaria. Alla Kolodruma Sport Hall di Plovdiv gli azzurrini guidati dal tecnico azzurro Monica Cresta hanno infatti superato 3-1 (25-9, 25-19, 22-25, 25-18) la Romania; terza vittoria consecutiva per Cremoni e compagni dopo i successi ottenuti contro Estonia e Spagna nelle prime due uscite della Pool II. Miglior marcatore del match lo schiacciatore azzurro Manuel Zlatanov con 20 punti a segno, seguito dal rumeno Ioan Verciuc e Gianluca Cremoni rispettivamente a quota 15 e 13. Archiviato questa terza vittoria, l’Italia tornerà in campo domani alle ore 16.30 contro la Grecia.

Inizio di primo set che ha visto scappare subito l’Italia (7-4); la Romania in assoluto difficoltà non è riuscita a contrastare gli attacchi degli azzurrini che hanno allungato (16-6), prima di chiudere il set sul 25-9. Italia che è partita subito forte anche nella seconda frazione di gioco (5-2), ma la Romania è rientrata in partita (10-10); a metà parziale gli azzurrini hanno poi trovato un nuovo vantaggio (16-12) che gli ha permesso di chiudere il parziale sul 25-19 e di portarsi quindi sul 2-0. Terzo set che è stato più equilibrato con le due compagini spesso a contatto nonostante gli azzurrini abbiano provato l’allungo (12-8); la Romania si è rifatta sot-to (16-16) e nel finale è riuscita a spuntarla sul 22-25. A inizio della quarta frazione gioco l’Italia è nuovamente andata sopra (8-4); Cremoni e compagni hanno continuato a macinare gioco (17-9), per poi chiudere agevolmente il match sul 25-18 finale.