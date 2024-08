Europeo Under 20F: l'Italia supera anche il Portogallo

DUBLINO (IRLANDA)- Seconda giornata e secondo successo per la nazionale Under 20 femminile ai Campionati Europei. Alla Sport Ireland National Indoor Arena di Dublino (Irlanda), sede della Pool II, le atlete di coach Gaetano Gagliardi si sono infatti imposte 3-0 (25-23, 25-16, 25-19) sul Portogallo; importante conferma per il gruppo azzurro arrivata dopo il successo di ieri all’esordio contro la Repubblica Ceca che proietta di fatto Erika Esposito e compagne al comando del girone.

Top scorer del match l’opposto azzurro Merit Adigwe autrice di 19 punti, seguita da Nicole Piomboni a quota 18. L’Italia tornerà in campo domani alle ore 21 contro la Serbia.

Inizio match in salita per l’Italia che ha subito l’avvio di gara importante delle portoghesi che sono scappate dal 0-4 al 3-8. Brave Erika Esposito e compagne a non disunirsi e a ritrovare ritmo (8-11) fino al pareggio ristabilito a quota 13. A metà frazione di gioco (16-16) sono state le azzurre a mettere il naso fuori (19-17); sul finale il Portogallo si è riportato a contatto (21-21) ma è stata l’Italia a trovare l’allungo decisivo che gli ha permesso di chiudere il set sul 25-23. Dopo un sostanziale equilibrio di inizio seconda frazione di gioco (6-6), è stata la formazione azzurra a trovare lo sprint (12-8); vantaggio che l’Italia ha amministrato nel migliore dei modi passando dal 17-11 al 20-13. Forti del vantaggio acquisito le atlete di coach Gagliardi sono riuscite a chiudere il secondo set sul 25-16. A inizio del terzo parziale sono state le portoghesi a tentare l’allungo (4-6) ma l’Italia è riuscita a non fare scappare le rivali fermando il risultato sul 6-6. Formazione azzurra che si è poi portata a +3 dal 13-10 al 16-13; vantaggio che è aumentato sul 20-14, ma il Portogallo è riuscito ad accorciare le distanze (20-17). Brava l’Italia a tenere alto il ritmo sul finale e a chiudere il match sul 25-19. Italia-Portogallo 3-0.

Il tabellino-

ITALIA-PORTOGALLO 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

ITALIA: Esposito 5, Atamah 1, Adigwe 19, Piomboni 18, Manfredini 9, Sassolini 1, Bardaro (L). Moroni 1, Monaco 4, Magnabosco 1. N.e. Gambini, Bosso, Ndoye, Micheletti. All. Gagliardi.

PORTOGALLO: Monteiro 9, Garrido 2, M. Ferreira 13, Coelho 6, J. Garcez 6, M. Garcez 3, Marques (L). Aleixo, F. Ferreira, Santos. N.e. Campos, Costa, Amaral, Cerveira.

Durata set: 26’, 24’, 27’ Tot:77'

ARBITRI; Ivcovic (CRO), Hagstrom (SWE).

Italia: 8 a, 8 bs, 9 mv, 19 et.

Portogallo: 0 a, 4 bs, 5 mv, 16 et.

CALENDARIO e RISULTATI-



POOL II (Dublino, Irlanda)



5/08

Serbia-Ucraina 3-1 (21-25, 27-25, 25-22, 28-26)



Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)

Irlanda-Portogallo 0-3 (12-25, 8-25, 11-25)

Polonia-Finlandia 3-1 (25-11, 25-19, 17-25, 25-20)

6/08



Italia-Portogallo 3-0 (25-23, 25-16, 25-19)

Ore 16: Serbia-Polonia

Ore 18.30: Repubblica Ceca-Finlandia

Ore 21: Ucraina-Irlanda

7/08

Ore 13.30: Portogallo-Finlandia

Ore 16: Irlanda-Repubblica Ceca

Ore 18.30: Polonia-Ucraina

Ore 21: Italia-Serbia

9/08

Ore 13.30: Repubblica Ceca-Polonia

Ore 16: Finlandia-Irlanda

Ore 18.30: Serbia-Portogallo

Ore 21: Italia-Ucraina

10/08

Ore 13.30: Serbia-Finlandia

Ore 16: Italia-Irlanda

Ore 18.30: Polonia-Portogallo

Ore 21: Ucraina-Repubblica Ceca

12/08

Ore 13.30: Finlandia-Ucraina

Ore 16: Portogallo-Repubblica Ceca

Ore 18.30: Irlanda-Serbia

Ore 21: Polonia-Italia

13/08

Ore 13.30: Portogallo-Ucraina

Ore 16: Repubblica Ceca-Serbia

Ore 18.30: Finlandia-Italia

Ore 21: Irlanda-Polonia

Semifinali 1°-4° posto (Sofia)

16/8 1st Pool I-2st Pool II

16/8 1st Pool II-2st Pool I

Finali (Sofia)

17/8 ore 14.30: 3°-4° posto

17/8 ore 17.30: 1°-2° posto

* (orari di gioco italiani)