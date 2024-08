Europei U20 Femminile: l'Italia supera la Repubblica Ceca

DUBLINO (IRLANDA) -Chi ben comincia è l’Italia. A Dublino arriva la vittoria all’esordio per le azzurrine, che iniziano con un bel successo i Campionati Europei Under 20 femminili.

La nazionale tricolore, infatti, ha superato al Nations Training Centre Sport Ireland Campus, la Repubblica Ceca con il punteggio di 3-0 (25-21, 25-19, 25-19).

Esposito e compagne sono apparse subito concentrate e, dopo una prima fase di studio, hanno cominciato a macinare punti. Top scorer del match Piomboni e Manfredini con 14 punti realizzati.

Il tecnico azzurro Gaetano Gagliardi per questo esordio nella rassegna continentale ha schierato come formazione di partenza la diagonale formata da, Magnabosco e Ndoye le schiacciatrici, Piomboni e Esposito, Mandredini e Atamah, centrali con Bardaro libero.

La Repubblica Ceca dall’altra parte della rete ha schierato Jedlickova, Kakuskina, Smolkova, Formankova, Chladkova, Dvorakova e Novakova libero.

Primo set cominciato con le italiane che, superata l’emozione dei primi minuti, hanno preso in mano la situazione comandando il gioco nella fase centrale del parziale (16-14, 21-18). Nella fase finale di set ancora una serie di buone azioni d’attacco hanno permesso alle azzurrine di chiudere (25-21). 1-0 Italia.

Avvio di secondo set caratterizzato da un certo equilibrio. Con il passare dei minuti le ragazze della Repubblica Ceca hanno comandato il gioco accumulando un discreto vantaggio +4 (7-11). Nella fase centrare Esposito e compagne hanno ripreso a giocare e dopo aver ottenuto il pareggio (13-13) hanno continuato a spingere forte sull’acceleratore (19-13) e la Repubblica Ceca è scivolata dietro. Nel finale un attacco vincente di Adigwe è valso il (25-19).

Terzo e ultimo set che è continuato sulla falsa riga dei primi due con l’Italia avanti (14-11) e in controllo del match fino al (25-19) che ha sancito la fine dell’incontro con una vittoria, netta e meritata da parte dell’Italia.

Le azzurrine di Gagliardi torneranno nuovamente in campo domani 6 agosto alle ore 13.30 (italiane) per affrontare nel secondo match dei Campionati Europei di categoria il Portogallo.

Il tabellino-

ITALIA-REPUBBLICA CECA 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)

ITALIA: Esposito 2, Atamah 7, Adigwe 6, Piomboni 14, Manfredini 14, Sassolini 4, Bardaro (L). Moroni 1, Magnabosco, Bosso 4. N.e. Gabmini, Ndoye, Monaco, Micheletti. All. Gagliardi

REPUBBLICA CECA: Smolkova 10, Chiadkova 2, Formankova 7, Dvorakova 5, Jedlickova 6, Jakuskina 3, Novakova (L). Jaseckova 3, Pragerova, Tobiasova, Vavrova, Janska 2N.e. Prusova, Dvorakova J. All. Pommer

Durata set: 26’, 26’, 25’ Tot: 77'

ARBITRI: Dos Santos (GER), Elezay (ALB).

Italia: 11 a, 13 b, 5 mv, 20 et.

Repubblica Ceca: 4 a, 10 bs, 2 mv, 23 et.