16 azzurre al Centro Pavesi con Velasco

MILANO- Primo raduno ufficiale della nazionale femminile Campione Olimpica che si ritroverà al Centro Pavesi di Milano agli ordini del CT Julio Velasco. Allo stage, che si terrà da lunedì 7 a venerdì 11 aprile prenderanno parte 16 giocatrici, in attesa delle big che sono ancora in corsa per i Play Off.

LE CONVOCATE-

Anna Adelusi, Martina Armini, Jennifer Boldini, Martina Bracchi, Alice Degradi, Chidera Blessing Eze, Giorgia Frosini, Beatrice Gardini, Adhuoljok John Majak Malual, Matilde Munarini, Alice Nardo, Stella Nervini, Sara Panetoni, Rebecca Piva, Benedetta Sartori, Alice Tanase.