Qualificazioni Europee: l'Italia U 16 maschile batte la Croazia all'esordio

HERAKLION (GRECIA) -Buona la prima per l’Italia. Esordio con vittoria per la nazionale Under 16 maschile al Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei di categoria; questo pomeriggio al National Athletic Center Lido di Heraklion (Grecia) gli azzurrini di Vincenzo Fanizza si sono infatti imposti 3-1 (25-20, 25-18, 21-25, 25-22) sulla Croazia ottenendo dunque subito un importante successo in ottica qualificazione.

Buona la prestazione dell’Italia; dopo aver dominato i primi due set, gli azzurrini hanno sofferto il ritorno degli avversari nella terza frazione di gioco; momento no che capitan Storini e compagni si sono lasciati alle spalle nella battaglia che ha caratterizzato il quarto set, vinto poi dall’Italia 25-22. Nonostante la sconfitta top scorer del match è stato il croato Jakov Rosandic con 18 punti messi a referto, mentre i migliori marcatori in casa azzurra sono stati Thomas Primerano e Michele Mangini, autori rispettivamente di 14 e 13 punti. Archiviato il successo al debutto contro la Croazia l’Italia tornerà in campo domani alle ore 16 contro Israele, formazione che questa sera sarà impegnata contro i padroni di casa della Grecia.

Primo set ben giocato dall’Italia. Dopo una momentanea fase di studio (6-6) sono stai gli azzurrini a prendere in mano il pallino del gioco (10-6); la Croazia ha tentato la risalita (10-8) ma l’Italia è nuovamente scappata via portandosi a +6 sul 16-10; vantaggio che capitan Storini e compagni hanno tenuto ben saldo fino sul 25-20. Italia che è partita bene anche a inizio frazione di gioco; gli azzurrini hanno trovato subito l’allungo sul 4-1 prima di subire la risalita della Croazia che ha fissato il risultato in parità a quota 5. L’Italia ha poi ripreso fiducia (7-5, 10-7) passando dal 15-10 al 21-16; nel finale un ace di Filippi e un attacco di Guiotto hanno chiuso il set sul 25-18. Italia-Croazia 2-0. Terza frazione di gioco in salita per gli azzurrini; dopo un iniziale 5-5 la Croazia si è portata a +6 sul 5-11; fase di gioco confusa per gli azzurrini che hanno fatto fatica a ritornare a contatto (7-14) e i rivali ne hanno approfittato aumentando il distacco a +10 sul 8-18. Reazione tardiva azzurra; cinque match point annullati dagli azzurrini sul finale di parziale, con la Croazia che è riuscita comunque a chiudere sul 21-25. Italia-Croazia 2-1. Quarto parziale il più equilibrato. Le due formazioni hanno ingaggiato un serrato duello passando dal 5-5 al 10-10. L’Italia ha tentato l’allungo sul 13-11 ma i croati hanno prontamente recuperato ritrovando la parità a quota 14; la battaglia punto a punto è poi proseguita fino sul 19-19, momento in cui l’Italia ha trovato il break (21-19) che ha gli ha spianato la strada verso la vittoria: l’attacco dell’azzurro Dieci ha trovato il mani out avversario fissando il risultato sul 25-23. Italia-Croazia 3-1.

IL TABELLINO-

ITALIA-CROAZIA 3-1 (25-20, 25-18, 21-25, 25-22)

ITALIA: Di Matteo 3, Bergognoni 8, Storini 11, Primerano 14, Filippi 12, Mangini 13, Monti (L). Dieci 6, Guiotto2, Talevi. N.e. Janicijevic, Netti, Branchesi, Kouassi. All. Fanizza.

CROAZIA: Medvidovic 9, Misin 4, Rosandic 18, Zokic 1, Lozancic 7, Vidovic 13, Eder (L). Fuzul, Lovrinovic. N.e. Vrankovic, Kmetovic, Vupora, Bagaric. All. Tomislav.

Durata set: 22’, 22’ 24’, 26’.

Arbitri: Isnard (FRA), Lachmann (GER).

Italia: 8 a, 11 bs, 7 mv, 33 et.

Croazia: 7 a, 10 bs, 5 mv, 27 et.

RISULTATI e CALENDARIO-

POOL E: Italia, Croazia, Grecia, Israele

25 APRILE

Croazia-Italia 1-3 (20-25, 18-25, 25-21, 22-25)

Ore 18.30: Grecia-Israele

26 APRILE

Ore 16: Italia-Israele

Ore 18.30: Croazia-Grecia

27 APRILE

Ore 16: Israele-Croazia

Ore 18.30: Italia-Grecia