L'Under 16 maschile in raduno a Roma

ROMA- La nazionale Under 16 maschile si ritroverà giovedì 26 dicembre, presso il CPO Giulio Onesti di Roma, per portare avanti il primo periodo di preparazione che terminerà lunedì 30 dicembre. Giornate importanti dunque per il nuovo gruppo azzurro guidato dal Direttore Tecnico del settore giovanile maschile Vincenzo Fanizza che lavorerà nella capitale in vista del primo evento stagionale: il Torneo Wevza, manifestazione in programma dall’8 all’11 gennaio ad Avignone (Francia).