VNL: l'Italia batte l'Argentina in quattro set

A Quebec, quindi, Giannelli e compagni hanno ottenuto le vittorie contro Bulgaria (3-1), Germania (3-2), Argentina (3-1) e una sconfitta contro la Francia. Presente in tribuna ad assistere alla gara anche il Console Generale d’Italia a Montreal, Enrico Pavone. Come precedentemente comunicato, la Nazionale tricolore parteciperà questa sera a un ricevimento organizzato proprio dal Consolato italiano in occasione della Festa della Repubblica Italiana e della Giornata Nazionale dello Sport ( qui la new).

Tris di vittorie in Canada per la Nazionale maschile, che al Centre Videotron ha superato l’Argentina per 3-1 (25-23, 17-25, 37-35, 25-21), chiudendo la pool con 8 punti. Una gara certamente non facile contro un avversario ostico e veloce; l’Italia da parte sua però dopo essere partita bene nel primo set, ha accusato una flessione nel secondo. Nel terzo, invece, è stato compiuto un autentico capolavoro recuperando un parziale che sembrava perso. Nel quarto, infine, l’Italia ha condotto e comandato il gioco dall’inizi alla fine. In evidenza tra le fila azzurre, Luca Porro con 21 punti, seguito da Bottolo con 16 e Rychlicki con 14.

Per la gara odierna il CT De Giorgi conferma il sestetto sceso in campo nell’ultima partita contro la Francia con Giannelli in palleggio, Romanò opposto, Porro e Sani schiacciatori, Anzani e Gargiulo al centro, Laurenzano libero. L’Argentina di Mendez,invece, è scesa in campo con Sanchez Pages in palleggio, Gomez opposto, Vicentin e Palonsky schiacciatori, Gallego e Loser Bruno centrali con Martinez libero.

Partenza complicata per l'Italia, che pronti via si trova sotto (2-6). A questo punto, coach De Giorgi spende il primo time-out per interrompere il gioco e fornire ai suoi indicazioni. Al rientro in campo, l'Italia trova la forza per reagire e ricuce in parte lo svantaggio (7-9). Due attacchi vincenti di Mattia Bottolo, ben imbeccato da Giannelli, hanno portato l'Italia a trovare il pareggio (9-9). In questa fase, l'Argentina ha sfruttato molto bene i propri finalizzatori con ripetuti attacchi veloci; l'Italia ha prontamente risposto con un ace di Porro (17-16) e, subito dopo, un muro vincente di Gargiulo (18-16), costringendo il tecnico argentino Gomez a chiamare un time-out. La partita si è fatta vibrante e, dopo due spettacolari salvataggi di Laurenzano, l'azione è stata finalizzata da Romanò, che ha firmato il punto del 21-19. Alla fine, l'attacco di Romanò ha permesso all'Italia di vincere il primo set 25-23. In questo parziale in evidenza Bottolo con 6 punti (4 attacchi, 1 ace e 1 muro).

Nel secondo set, gli azzurri hanno conosciuto un momento di difficoltà e sono andati sotto (4-8). L'Argentina ha continuato a difendere e contrattaccare bene; questo ha permesso loro di andare sul (6-12). In questo secondo set, De Giorgi ha inserito Cortesia al posto di Gargiulo e poi Ricci al posto di Romanò. L'inerzia del set, però, non è sembrata cambiare: l'Argentina ha incrementato il proprio vantaggio e l'Italia è scivolata indietro (7-14). Sul 17-9 ha fatto il suo ingresso in campo anche Boninfante, subentrato al posto di Giannelli. Nel finale, la formazione sudamericana ha gestito il vantaggio fino al 16-25, risultato che ha decretato la parità.

Avvio di terzo set cominciato con la diagonale Giannelli-Rychlicki e caratterizzato dall'equilibrio (5-5, 9-9). In questa fase, Palonsky e Kukartsev hanno messo in difficoltà la retroguardia italiana, e gli avversari hanno trovato il primo allungo del set (14-17). Con il passare delle azioni, l'Argentina è andata avanti fino al 23-18. Qui, però, c'è stata la svolta, con l'Italia capace di reagire e con il buon gioco, ha trovato il 23 pari.

Poi è cominciata un'altra partita, con l'Italia che, dopo aver annullato una palla set agli avversari sul (24-25), ha innescato una battaglia sotto rete e nel finale trascinata da uno straripante Rychlicki (autore di 10 punti) e Porro (con 8), ha chiuso ai vantaggi 37-35.

Nel quarto set, l'Italia si è resa protagonista di un grande avvio che ha sorpreso gli avversari. Una buona gestione generale nelle fasi successive ha permesso alla Nazionale azzurra di scavare un solco di +5 (9-4). In questa fase, le due squadre hanno continuato ad affrontarsi a viso aperto, con l'Italia costantemente capace di imporre il proprio ritmo. Alla fine, gli azzurri hanno continuato a giocare una buona pallavolo, finendo per imporsi 25-21 e chiudendo quindi a proprio favore il match.

Il tabellino-

ITALIA – ARGENTINA 3-1 (25-23, 17-25, 37-35, 25-21)

ITALIA: Bottolo 16, Anzani 5, Romanò 4, Porro 21, Gargiulo 11, Giannelli, Laurenzano (L), Rychlicki 14, Cortesia 1, Boninfante, Pace. N.e. Recine, Sani, Sanguinetti.

All. De Giorgi

ARGENTINA: Gallego 6, Sanchez, Palonsky 13, Loser 17, Gomez 3, Vicentin 16, Martinez Franchi (L), Diaz, Koukartsev 18, Giraudo 1. N.e. Conde, Scarpa, Zerba, Luengas.

All. Mendez

Durata: 28', 25', 42', 27' Tot: 122'

Italia: a 2, bs 20, mv 13, et 30

Argentina: a 3, bs 23, mv 11, et 32