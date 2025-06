VNL: Fabio Balaso presenta Italia-Cina

CHICAGO (STATI UNITI)- Archiviata la vittoria di ieri , il day after del successo al tie-break sulla Polonia (vittoria numero 37 su 89 partite disputate nella storia tra le due nazionali) procede sereno a Chicago, dove gli azzurri sono soddisfatti del percorso fin qui svolto (4 vittorie in 5 gare totali in VNL). La classifica sorride all’Italia, che occupa momentaneamente la quinta posizione generale con 4 vittorie e 10 punti alle spalle di Polonia, Brasile, Slovenia e Giappone (quest’ultima con una partita in più), e davanti Bulgaria, Francia e Argentina che chiude il lotto delle prime otto squadre. La Nazionale tricolore di De Giorgi si prepara dunque all’importante sfida contro la Cina, che ieri si è arresa solo al tie-break contro gli Stati Uniti. Lo fa con una seduta video nella mattinata di oggi e un allenamento palla e pesi dalle ore 16 locali presso il Life Center Gym di Schaumburg. La gara contro la formazione asiatica, che occupa attualmente la tredicesima posizione con 7 punti dopo cinque partite disputate, è in programma domani 27 giugno alle ore 23 italiane (ore 16 locali) e sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Le parole di Fabio Balaso

« Sicuramente il giorno dopo Italia–Polonia le sensazioni sono positive perché abbiamo portato a casa la partita nonostante lo svantaggio. Siamo riusciti ad arrivare al tie-break e poi a vincerlo. Le sensazioni nel complesso sono positive, ma ci sono ancora cose da migliorare. Ieri abbiamo lottato su ogni pallone. Ripeto, ci sono aspetti su cui vogliamo migliorare ed è quello che dobbiamo fare nelle prossime partite. Quella di domani contro la Cina sarà una gara da approcciare fin da subito nel migliore dei modi. È un’ulteriore opportunità per migliorare le nostre dinamiche di gioco e sarà una partita tosta e impegnativa anche questa. Dobbiamo ora prepararci e studiare la Cina, essere concentrati fin dall’inizio ed essere concreti quando arriveranno le opportunità. Fin qui di questa squadra mi è piaciuta la voglia e la determinazione di non mollare mai e questa è sicuramente una cosa fondamentale. Anche quando eravamo sotto nel punteggio lo abbiamo dimostrato. Dall’altra parte, siamo consapevoli che alcune cose le possiamo e dobbiamo fare meglio. Alcuni meccanismi devono ancora essere regolati, ma tutto questo avverrà man mano con le partite. Sì, sono tante le mie presenze in Nazionale. Vivo anche questo momento in VNL come li ho vissuti in passato, dando il massimo per questa squadra. Mi diverto molto insieme a loro. È un gruppo in cui si sta bene sia dentro che fuori dal campo e questo è fantastico ».

I 14 dalla Cina

Palleggiatori: 7. Yu Y.C., 3. Wang H.B.

Schiacciatori: 6. Yu Y.T., 10. Ji D.S., 14, Zhai D.J., 23. Wang B.

Centrali: 9. Li Y.Z., 12. Zhang Z.J., 20. Rao S.H., 21 Miao R.T.

Opposti: 1. Wn Z.H., 2. Jiang C.

Liberi: 16. Qu Z.S., 26. Li T. Y.

All. Vital Heynen

I precedenti Italia-Cina

59 vittorie, 11 sconfitte, 70 gare disputate.

Il calendario degli azzurri a Chicago

25 giugno: Italia-Polonia 3-2 (25-17, 23-25, 21-25, 25-20, 15-11)

27 giugno: Italia- Cina ore 23:00

28 giugno: Italia- Brasile ore 23:00

30 giugno: Italia-USA ore 2:30

CALENDARIO E RISULTATI WEEK 2

Pool 5 (Chicago, USA) – 25-29 giugno

Mercoledì 25 giugno: Italia-Polonia 3-2 (25-17, 23-25, 21-25, 25-20, 15-11); Canada-Brasile 0-3 (22-25, 17-25, 17-25)

Giovedì 26 giugno: Cina-USA 2-3 (22-25, 25-21, 25-19, 16-25, 11-15); ore 23:00 Brasile-Cina;

Venerdì 27 giugno: ore 2:30 Canada–USA; ore 23:00 Cina–Italia;

Sabato 28 giugno: ore 2:30 Canada-Polonia; ore 23:00 Brasile–Italia;

Domenica 29 giugno: ore 2:30 USA-Polonia; ore 19:30 Cina–Canada; ore 23:00 Brasile-Polonia; ore 2:30 USA-Italia (di lunedì 30 giugno)

*orari di gioco italiani