Europei U.16 F: l'Italia supera anche l'Albania e chiude la Pool I a punteggio pieno

TIRANA (ALBANIA) - L'Italia Under 16 femminile di Monica Cresta chiude trionfalmente la Pool I dei campionati Europei a punteggio pieno. Stasera a Tirana le azzurrine hanno travolto per 3-0 (25-16, 25-10, 25-5) le padrone di casa dell’Albania centrando la settima vittoria di fila mantenendo il primo posto in solitaria in vetta al raggruppamento con 21 punti in classifica, 21 set vinti e solo 4 persi. La nostra nazionale conoscerà questa sera, al termine delle gare della Pool 2 in Kosovo, l’avversaria della semifinale, in programma sabato 12 luglio alle ore 16.

Gaye e socie godranno domani di una giornata di riposo dalle gare, utile per ricaricare le batterie e preparare al meglio la fase finale della rassegna continentale.

Le azzurrine, questo pomeriggio, sono apparse superiori in tutti i fondamentali, imponendosi in un match a senso unico. Top scorer della gara Beatrice Zannese con 14 punti.

Il set si è aperto con un sostanziale equilibrio tra le due formazioni (8-8), ma da quel momento l’Italia ha preso in mano il gioco, costruendo il primo allungo (16-12). Padrona del campo, la nazionale tricolore ha continuato a spingere fino a chiudere il parziale senza difficoltà sul 25-16.

Secondo parziale proseguito come si è concluso il primo con le azzurrine costantemente avanti + 5 (10-5). La nazionale di Cresta ha continuato a spingere forte con le sue schiacciatrici e le albanesi sono sprofondate indietro (22-10). Nel finale l’ace vincente Bianchin ha fissato il punteggio sul 25-10. 2-0 tra Italia e Albania.

Nel terzo e ultimo parziale, l’Italia ha subito approcciato nel migliore dei modi e fatto la voce grossa (5-1). Le azzurrine nelle fasi successive non hanno conosciuto alcuna flessione (11-3) e hanno chiuso dopo 16 minuti i conti sul (25-5).

Il tabellino-

ITALIA-ALBANIA 3-0 (25-16, 25-10, 25-5)

ITALIA: Crotta 3, Martinengo 8, Fioretti 6, Gaye 2, Zannese 14, Pettiti 11, Simenov (L), Citelli, Uwadae 8, Jakic 2, Bianchin 2, Saltarel 5. N.e. Sonego, Borello. All. Cresta

ALBANIA: Lisi 1, Gjini 2, Lleshi 2, Gramo 2, Sharra 2, Mullalli 3, Kolmarkaj (L). Brojoviq 1, Xhusca, Alliaj 1, Biba, Fishta. N.e: Cela, Qyra. All. Kolaj

ARIBITRI: Kozic (BIH), Deneri (Tur)

Durata: 21’,19, 16’ Tot: 56'

Italia: a 17, bs 7, mv 7, et 17

Albania: a1 , bs 4, mv 1, et 14

POOL I (Albania): Italia, Albania, Bulgaria, Francia, Lituania, Polonia, Spagna, Ucraina.

I risultati delle azzurrine:

02/07, Lituania-ITALIA 0-3 (25-27, 17-25, 16-25)

03/07, ITALIA-Ucraina 3-1 (25-14, 25-12, 22-25, 25-13)

04/07, Francia-ITALIA 1-3 (25-21, 18-25, 18-25, 19-25)

06/07, ITALIA-Polonia 3-1 (25-18, 13-25, 26-24, 25-23)

07/07, Bulgaria-ITALIA 1-3 (14-25, 25-21, 22-25, 19-25)

09/07, ITALIA – Spagna 3-0 (25-13, 25-21, 25-22)

10/07, ITALIA-Albania 3-0 (25-16, 25-10, 25-5)

Semifinali 1°-4° posto (Tirana)

12/7 ore 16: Italia-2° pool II

12/7 ore 19: 1° pool II – 2° pool II

Finali (Tirana)

13/7 ore 16: 3°-4° posto

13/7 ore 19: 1°-2° posto