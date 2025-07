Mondiali Femminili: scelte da Velasco le 25 azzurre

ROMA-Ufficializzato il “listone” per i Campionati del Mondo Femminili 2025. A poco più di un mese dalla competizione iridata in programma dal 22 agosto al 7 settembre in Thailandia, la Federazione Italiana Pallavolo ha inviato alla FIVB l’elenco preliminare delle 25 atlete da cui poi il CT Julio Velasco selezionerà le 14 che andranno all’assalto del Mondiale.