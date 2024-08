I Mondiali Femminili 2025 in Thailandia

BANGKOK (THAILANDIA)- La Federazione internazionale ha deciso oggi quella che sarà la sede dei prossimi Campionati del Mondo Femminili. Dal 22 agosto al 7 settembre 2025 si giocherà per il titolo iridato in Thailandia.



L'accordo è stato firmato dal Presidente della FIVB Ary S. Graça F. e dal Presidente della TVA Somporn Chaibangyang nel corso del Congresso della Confederazione Asiatica di Pallavolo.

La formalizzazione dell'accordo da parte del governo thailandese, eletto di recente, è prevista per il prossimo mese dopo la costituzione del nuovo gabinetto.



Le 32 migliori nazionali al mondo, quindi, si confronteranno il prossimo anno in Thailandia: nazione che negli ultimi anni ha dimostrato grandissimo interesse verso la pallavolo, come testimonia l'ultima Final 8 della VNL femminile, disputatasi a Bangkok.