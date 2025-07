VNL: Rychlicki presenta Italia-Serbia

LUBIANA (SLOVENIA)- Dopo l’ultima gara giocata a Chicago lo scorso 30 giugno, torna in campo la nazionale maschile nella Volleyball Nations League. Gli Azzurri affronteranno domani 16 luglio alle ore 16:30 la Serbia allenata da Gheorghe Cretu, nella gara valida per la prima giornata della Pool 8 di VNL a Lubiana (Slovenia).

L’ultimo confronto tra le due nazionali risale al 12 maggio 2024, quando gli Azzurri, in amichevole a Cavalese, superarono i serbi per 3-2. I precedenti complessivi sono 41, con 25 vittorie per l’Italia e 16 per la Serbia.

L’Italia si presenta a questa Week 3 di Lubiana con due nuovi giocatori che faranno il loro esordio stagionale nella manifestazione: Alessandro Bovolenta ed Edoardo Caneschi, pronti a dare il loro contributo in un torneo lungo e dispendioso, sia dal punto di vista fisico che mentale. Sono 44 fin qui le presenze di Bovolenta in azzurro; 11 quelle di Caneschi.

La Nazionale tricolore, attualmente terza in classifica generale (6 vittorie e 2 sconfitte), si trova alle spalle di Brasile e Polonia, e proverà a centrare subito la settima vittoria in questa VNL 2025. La sfida contro la Serbia sarà infatti importante sulla strada verso la qualificazione alla Final Six, la fase finale della competizione riservata alle nazionali.

La gara tra Italia e Serbia, come tutte le altre partite degli Azzurri nella Volleyball Nations League, sarà trasmessa in diretta su DAZN e in streaming su VBTV.

Il programma di lavoro di oggi della Nazionale italiana prevede un allenamento a partire dalle ore 16: sarà l’occasione per l’Italia di lavorare all’interno della Stožice Arena, che da domani ospiterà tutte le gare della Pool 8.