Universiadi: Italia di slancio ai quarti, superata l'Australia

BERLINO- Si è conclusa nel migliore dei modi la fase a gironi per la nazionale femminile alle Universiadi 2025, manifestazione in corso di svolgimento a Berlino (Germania). Dopo le vittorie contro Stati Uniti e Cina Taipei, questo pomeriggio le azzurre di Carlo Parisi hanno superato con un perentorio 3-0 (25-6, 25-9, 25-17) anche l’Australia, centrando così il terzo successo consecutivo e il conseguente accesso ai Quarti di Finale. Tre vittorie, zero set subiti e primo posto nella Pool D, questo il percorso della nazionale azzurra dopo la prima fase ai FISU World University Games Summer 2025. Partita senza storia quella tra Italia e Australia; Coach Parisi ha schierato in campo tutte e dodici le atlete a disposizione e la troppa differenza tra le due compagini si è fatta subito molto evidente con la nazionale azzurra in totale dominio del match, chiuso dopo nemmeno un’ora di gioco. Top scorer della sfida Beatrice Gardini con 10 punti messi a referto. Per le azzurre domani giornata di riposo; Sartori e compagne torneranno in campo domenica 20 luglio alle ore 20 contro la Repubblica Ceca, formazione classificatasi al secondo posto nella Pool B alle spalle del Giappone, in palio l’accesso alle Semifinali.