Universiadi: l'Italia supera la Germania in tre set

BERLINO (GERMANIA)- Prosegue con un altro successo il cammino della nazionale maschile alle Universiadi 2025 , manifestazione in corso di svolgimento a Berlino (Germania). Gli azzurri, guidati dal DT Vincenzo Fanizza, hanno conquistato la loro seconda vittoria nel torneo superando 3-0 (25-20, 25-23, 32-30) i padroni di casa della Germania. Prestazione solida e convincente quella offerta dagli azzurri, che hanno saputo imporsi in tutti i parziali, mostrando un buono stato di forma che fa ben sperare per le prossime uscite. Top scorer del match Tommaso Guzzo con 15 punti messi a segno, in doppia cifra tra gli azzurri anche Francesco Sani (11). Gli azzurri torneranno in campo domani alle ore 17 per affrontare gli Stati Uniti nell’ultima partita della fase a gironi.

Combattuto l’inizio della prima frazione di gioco. Della Germania, scesa in campo molto determinata, il primo allungo: i tedeschi hanno infatti trovato il primo break sul 3-6, ma sono stati bravi gli azzurri a ristabilire subito la parità (6-6). Sull’8-8 è stata nuovamente la Germania a trovare la fuga; i tedeschi hanno infatti allungato passando dal 11-13 al 13-16. Reazione azzurra che non è tardata ad arrivare: Catania e compagni si sono ricompattati tornando a contatto con i rivali (16-16), prima di affondare il colpo. Sul 20-20 è poi arrivata la sterzata azzurra con gli uomini di Fanizza che sono riusciti a lasciarsi alle spalle i rivali fino alla chiusura del set arrivata sul 25-20.

Anche l’inizio del secondo parziale ha visto la Germania prendere in mano le redini del gioco; i tedeschi sono riusciti subito a scappare via, passando dal 3-6 al 5-10. Con il passare del tempo l’Italia, come successo nel parziale precedente, ha ripreso la partita in mano mettendo nuovamente nel mirino i rivali: 8-10, 10-12, fino sul 13-13. La sfida tra le due compagini è andata avanti con un serrato duello punto a punto che ha visto il risultato passare dal 15-15, 19-19, 21-21. Spunto azzurro nel finale: l’Italia è riuscita a ribaltare del tutto le sorti del set fino sul 25-23 che ha decretato la fine del secondo parziale.

Equilibrato l’inizio della terza frazione di gioco con le due formazioni passate dal 3-3, 5-5 e 7-7. La Germania ha poi trovato il vantaggio (7-10) ma gli azzurri hanno prima pareggiato (10-10), per poi trovare il controbreak sul 13-11. Fase del match delicata. Italia e Germania non si sono risparmiate; i tedeschi hanno ritrovato fiducia fino a fissare il punteggio in parità a quota 16. Sul finale (19-19) l’Italia è riuscita a mettere il naso avanti (21-19) ma la Germania è stata decisa a non gettare la spugna (23-23). Una vera e propria bagarre sotto rete ha contraddistinto la fase decisiva del set, con gli atleti ci coach Rannner che sono iusciti ad annullare diversi match point mentre l’Italia ha impedito agli avversari di prolungare il match al quarto set: ai vantaggi è stata la formazione azzurra ad avere la meglio riuscendo a chiudere il match sul 32-30.

Il tabellino-

ITALIA-GERMANIA 3-0 (25-20, 25-23, 32-30)

ITALIA: Boninfante 7, Sani 11, Comparoni 7, Guzzo 15, Magalini 9, Crosato 2, Catania (L). Orioli. N.e. Cianciotta, Barotto, Fanizza, Truocchio. All. Fanizza.

GERMANIA: Kunstmann 3, Rein 2, Kohn 10, Korreck 5, Gallas 11, Meier 10, Eckardt (L). Homberger, Moller 3, Welsch 3. N.e. Hosch, Schulz, Kohn. All. Ranner.

Durata: 24’, 27’, 36’ Tot:

Italia: a 6, bs 13, mv 8, et 26.

Germania: a 7, bs 19, mv 5, et 31.

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI

Italia-Corea del Sud 3-0 (25-23, 25-23, 25-19)

Italia-Germania 3-0 (25-20, 25-23, 32-30)

19/09, ore 17: Italia-Stati Uniti

QUARTI DI FINALE

21/07, dalle ore 11 alle ore 14.

SEMIFINALI

22/07, dalle ore 17 alle ore 20.

FINALE

24/07

3/4° posto, ore 17.

1/2° posto, ore 20.