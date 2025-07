Universiadi: l'Italia batte gli Stati Uniti e approda ai quarti da imbattuta

BERLINO (GERMANIA)-Prosegue la striscia di vittorie della nazionale maschile alle Universiadi 2025. Questa sera a Berlino (Germania) gli azzurri di Vincenzo Fanizza hanno infatti superato 3-0 (25-17, 25-18, 25-21) gli Stati Uniti, centrando così il terzo successo consecutivo, dopo quelli ottenuti contro Corea del Sud e Germania, e riuscendo dunque a superare la fase a gironi in testa alla Pool D. Tre partite, tre vittorie e nessun set concesso agli avversari: un cammino per ora impeccabile dell’Italia ai FISU World University Games Summer 2025. Altra sfida non semplice per Catania e compagni, bravi a scendere in campo con il piglio giusto e a confermare quanto di buono mostrato nella difficile sfida di ieri vinta contro i padroni di casa della Germania. Nonostante la sconfitta top scorer del match lo statunitense Micah Claveland Goss, autore di 14 punti, alle sue spalle l’azzurro Tommaso Guzzo con 10 punti messi a referto. Archiviato il successo di oggi la formazione tricolore si prepara ora ad affrontare la fase a eliminazione diretta: nei Quarti di Finale, in programma lunedì 21 alle ore 14, l’Italia affronterà la Repubblica Ceca: l’obiettivo per gli azzurri sarà quello di allungare la striscia vincente e avvicinarsi dunque alla fase più calda della manifestazione.