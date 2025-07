Europei U16: mercoledì l’esordio degli azzurrini

YEREVAN (ARMENIA) - Prenderà ufficialmente il via mercoledì 23 luglio a Yerevan (Armenia) il percorso della nazionale Under 16 maschile ai Campionati Europei di categoria. Dopo esser stati a lavoro per lungo tempo a Camigliatello Silano (CS), gli azzurrini si preparano dunque ad affrontare la loro prima esperienza in una rassegna continentale di categoria. La giovane Italia, inserita nella Pool II, farà il proprio esordio mercoledì 23 luglio alle ore 18 contro l’Ungheria, per poi affrontare in ordine Ucraina (24 luglio, ore 15.30), Francia (25 luglio ore 15.30), Repubblica Ceca (27 luglio, ore 10.30), Serbia (28 luglio, ore 15.30), Turchia (30 luglio, ore 15.30), per poi chiudere la fase a gironi giovedì 31 luglio alle ore 13 contro la Bulgaria.

A due giorni dall’inizio della manifestazione queste le parole del Direttore Tecnico delle nazionali giovanili maschili Vincenzo Fanizza, al momento impegnato con la nazionale maschile alle Universiadi: «Negli ultimi giorni sono stato impegnato a Cisterna di Latina (LT) nel Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Under 22 e ora sono in Germania per le Universiadi – spiega il DT pugliese –. Tutto il resto dello staff sta in ritiro a Camigliatello Silano. Sono molto sereno. Ho la fortuna di lavorare con uno staff di primissimo livello con gradnissima esperienza nel settore giovanile. Anche se non sono lì con loro siamo sempre in contatto. Mi interfaccio ogni giorno con lo scout che mi passa video, dati e tutti i dettagli di ogni singolo allenamento. Stanno lavorando tanto e bene. Non ci sono problematiche di nessun tipo. Per i ragazzi si tratta del primo Campionato Europeo – prosegue Fanizza – la fascia d’età è molto piccola ma sono sereno. Si tratta di un gruppo di lavoro nuovo ma con le idee ben chiare. Sulle gambe hanno due tornei, quello di Avignone e il Torneo di Qualificazione in Grecia e devo dire che in entrambe le manifestazioni i ragazzi si sono comportati davvero molto bene».

Il girone non semplice per gli azzurrini e le aspettative di un giovane gruppo che si appresta a iniziare la prima avventura europea: «Sarà sicuramente un girone impegnativo. Le prime tre partite le giocheremo contro Ungheria, Ucraina e Francia. Soprattutto queste ultime due sfide saranno di fondamentale importanza per il nostro cammino. Dobbiamo infatti cercare di partire nel migliore dei modi per accumulare più punti possibili e cercare così di andare avanti nella manifestazione. Sicuramente la Francia è una squadra abbastanza attrezzata, con buone individualità. Devo dire che i francesi stanno lavorando molto bene, così come la Polonia e l’Ucraina che hanno davvero dei bei gruppi. In realtà, questa è una fascia d’età che non si può giudicare più di tanto. Sono formazioni con gruppi di giocatori nuovi e in continua rotazione. Nei gruppi più grandi puoi magari vedere il percorso di crescita fatto durante le diverse annate, dove magari hai qualche punto di riferimento in più, ma con questa categoria cambia un po' tutta la visuale. Questo discorso vale comunque per noi ma anche per tutte le altre squadre. Un po' di emozione sicuramente ci sarà – aggiunge il tecnico azzurro – i ragazzi sono giovani e sarà compito mio e dello staff cercare di mettere tranquillità e serenità. Spero di rivedere in campo le cose buone che abbiamo preparato anche prima della mia partenza. Mi sono assentato l’8 luglio e tornerò da loro il 25. Confido pienamente nel mio staff e nella continuazione del lavoro iniziato ad aprile».

L’obiettivo dell’Italia: «Dobbiamo cercare di fare il miglior percorso possibile – conclude Vincenzo Fanizza –. Il nostro vero obiettivo è però quello di far crescere i nostri ragazzi, di fargli fare delle esperienze che possano aiutarli ad ottenere importanti risultati nel futuro».

I 14 AZZURRINI CONVOCATI PER L’EUROPEO-

Riccardo Bergongoni, Samuele Filippi (Diavoli Rosa); Francis Chirulli (Materdomini Volley); Cristian Di Matteo, Samuele Monti (CDP Fenice Roma Pallavolo); Lorenzo Dieci, Stefano Fantoni, Alessandro Ferrero (Volley Sassuolo); Federico Guiotto (Polisp. Torrebelvicino); Michele Mangini, Andrea Rizzo, Samuele Storini (Volley Milano); Matteo Talevi (Volley Lube); Giorgio Tamagnini (Sir Safety Perugia).

LO STAFF-

Vincenzo Fanizza (Primo Allenatore); Luca Leoni (Allenatore); Davide Colombelli (Allenatore); Pascal Laricchiuta (Fisioterapista); Valerio Lauletta (Fisioterapista); Simone Mencaccini (Preparatore Atletico); Luca Palazzetti (Scoutman); Carmelo Maria Longo (Medico); Riccardo Mei (Medico); Simone Necci (Team Manager).

IL GIRONE DELL’ITALIA | POOL II-

Italia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Serbia, Turchia, Ucraina.

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRINI-

23/07, ore 18: Italia-Ungheria

24/07, ore 15.30: Italia-Ucraina

25/07, ore 15.30: Italia-Francia

27/07, ore 10.30: Italia-Repubblica Ceca

28/07, ore 15.30: Italia-Serbia

30/07, ore 15.30: Italia-Turchia

31/07, ore 13: Italia-Bulgaria

LA FORMULA DEL TORNEO-

Squadre partecipanti: 16

Fase a gironi: ogni pool (I e II) è composta da 8 squadre che si affrontano con formula del girone all’italiana (tutti contro tutti). Le prime due di ciascun gruppo avanzano ai quarti di finale. Seguiranno poi semifinali e le finali 1°/2° e 3°/4° posto. Fase finale: le prime due classificate di ciascun girone accedono alle semifinali (1° Pool I vs 2° Pool II, 1° Pool II vs 2° Pool I). Seguiranno poi le Finali 3/4° posto e 1/2° posto