Wevza: l'Under 16 chiude al terzo posto

AVIGNONE (FRANCIA)- Terzo posto finale per la nazionale Under 16 maschile al Torneo WEVZA . Allo Gymnasium Champfleury di Avignone (Francia) l’Italia del DT Vincenzo Fanizza si è nuovamente imposta 3-0 (25-12, 25-20, 25-21) sulla Finlandia, già affrontata e superata ieri nell’ultimo match della prima fase , concludendo cosi la manifestazione sul terzo gradino del podio.

Vittoria importante per gli azzurrini. Anche questa sera l’Italia ha approcciato la sfida nella giusta maniera; dopo un primo set dominato in lungo e in largo, nella seconda e nella terza frazione gli azzurrini hanno parzialmente subito la reazione della Finlandia, ma per gli uomini di coach Rantanen non c’è stato nulla da fare. La superiorità tecnico tattica dell’Italia ha fatto la differenza e la compagine azzurra è riuscita a chiudere il match in proprio favore dopo circa un’ora e mezza di gioco. Archiviata la prima finale di giornata, questa sera alle ore 19 andrà in scena il match tra i padroni di casa della Francia e la Spagna, valido il primo posto del torneo.

Gli azzurrini salutano dunque il Torneo WEVZA con un bottino di tre vittorie e una sconfitta, ma soprattutto con un importante bagaglio d’esperienza in vista del prossimo appuntamento; dal 24 al 27 aprile (location da definire) è in programma infatti il CEV Second Round, manifestazione che, come noto, metterà in palio il pass per i Campionati Europei di categoria in programma dal 23 luglio al 3 agosto a Yerevan (Armenia).

Dominio azzurro nel primo set. L’Italia è scesa in campo con il piglio giusto portandosi fin da subito al comando del gioco e staccando i rivali a +10 sul 13-3. Con il passare del tempo la situazione non è cambiata, gli atleti di coach Fanizza non si sono risparmiati (23-6) e nonostante una timida e tardiva reazione avversaria sono riusciti a chiudere il parziale sul 25-12.

Secondo set inizialmente favorevole agli azzurrini fino sul 6-1, momento in cui la Finlandia è tornata in partita, fermando prima il risultato in parità a quota 6, per poi passare sopra (6-8) fino sul 11-14. Reazione Italia a metà set; bravi gli azzurrini a tornare subito a contatto (15-15), prima di trovare l’allungo decisivo (20-16) e la chiusura del parziale sul 25-20. Italia-Finlandia 2-0.

Supremazia Italia anche nella terza frazione di gioco. Ad avvio set (2-2) gli azzurrini hanno fin da subito guadagnato campo (4-2) e messo alle strette la compagine finlandese (6-2). Brava la formazione tricolore ad amministrare nella giusta maniera il vantaggio (13-8) e a tenere sempre a distanza gli avversari (17-10, 22-12). Sul finale la Finlandia ha tentato l’impossibile rimonta ma l’attacco di Federico Guiotto a chiuso il match sul 25-21. Italia-Finlandia 3-0.

Le parole del capitano Samuele Storini-

« E’stato un sogno rappresentare l’Italia in questo torneo. Questo evento lo ricorderò per sempre…è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Volevamo vincerlo ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto. All’interno del gruppo ci sta una bellissima atmosfera, siamo una squadra determinata e unita per la vittoria. Giocare qui ad Avignone è stata davvero molto bello ».

Il tabellino-

ITALIA-FINLANDIA 3-0 (25-12, 25-20, 25-21)

ITALIA: Filippi 8, Storini 7, Janicijevic 11, Tragni 9, Mangini 4, Di Matteo 2, Monti (L). Stefani 1, Primerano 2, Kouassi, Ticci 1, Koerner, Guiotto 1. N.e. Vimercati. All. Fanizza.

FINLANDIA: Tanttinen 3, Vuorentausta, Antila 1, Kurikka 1, Vaisanen 12, Uusitalo 2, Tuomi (L). Wentus, Huhtaluhta 8, Alhanen, Tyynismaa, Kupari. All. Rantanen.

Durata set: 18’, 26’, 25’. Tot: 71’

ARBITRI: Isnard (FRA), Jacob (FRA).