Europei U16: l’Italia concede il bis

YEREVAN (ARMENIA) - Bis azzurro in Armenia. Nuovo successo per la nazionale Under 16 maschile ai Campionati Europei, rassegna continentale di categoria in corso di svolgimento a Yerevan (Armenia). Dopo la vittoria di ieri contro l'Ungheria, questa sera la giovane formazione azzurra ha infatti superato 3-1 (22-25, 25-21, 25-14, 25-22) l’Ucraina, centrando così la seconda vittoria consecutiva. Ottima prestazione e pronta reazione d’orgoglio di Storini e compagni; dopo aver perso il primo set, l’Italia ha infatti ristabilito prontamente la parità aggiudicandosi la seconda frazione di gioco, per poi dominare il terzo parziale (25-14) e fare propria anche la quarta frazione di gioco (25-22). Top scorer del match l’azzurro Federico Guiotto con 26 punti, in doppia cifra anche Samuele Filippi (15) e il capitano azzurro Samuele Storini, premiato a fine match come MVP dell’incontro. Gli azzurrini torneranno in campo domani, venerdì 25 luglio alle ore 15.30, nella difficile sfida contro la Francia.

LA CRONACA –

Primo set a due facce per l’Italia. Dopo un inizio di parziale caratterizzato da un sostanziale equilibrio, che ha visto le due formazioni stare a contatto e passare dal 2-2, 5-5, 7-7, sono stati poi gli azzurrini a trovare il primo e importante allungo e a fissare il punteggio sul 10-7 e 16-10. Sul 17-11 Italia, l’Ucraina ha però cominciato a riavvicinarsi (19-16). Storini e compagni hanno perso un po' di brillantezza e la compagine ucraina ne ha approfittato riuscendo ad azzerare lo svantaggio fino a fermare il punteggio in parità a quota 20. Assolo Ucraina nel finale (20-23) che con determinazione è riuscita a chiudere il primo set sul 22-25. Una battaglia punto a punto ha caratterizzato l’inizio della seconda frazione di gioco: 2-2, 4-4, 7-7, 10-10. Dell’Italia l’allungo a metà parziale; gli azzurrini si sono portati sopra trovando il +3 (13-10) e il +5 sul 19-14. Vantaggio che nel finale la formazione guidata in panchina da Luca Leoni ha tenuto ben saldo fino sul 25-21 che ha decretato la fine del secondo set. Buona la partenza di Storini e compagni a inizio terzo parziale; gli azzurrini hanno cercato e trovato subito la fuga (4-0): gli attacchi di Guiotto hanno messo in difficoltà la difesa avversaria e il risultato è passato dal 7-2 al 13-6. L’Italia ha ritrovato pienamente fiducia nei propri mezzi (15-6), l’Ucraina ha accusato il colpo e il set è scappato via in favore della giovane formazione tricolore che è riuscita a trovare il +9 sul 20-11; nel finale l’attacco di Guiotto ha fissato il punteggio sul 25-14. Dopo esser state ferme in parità a quota 5, è stata l’Ucraina a tentare la fuga a inizio quarto set (5-8, 7-11). Reazione Italia che non è tardata ad arrivare e sull’11-14 per gli ucraini la formazione allenata da coach Bodnar ha conquistato campo (13-15) fino al pareggio trovato sul 18-18. Break decisivo dell’Italia che nel momento più delicato del parziale è riuscita infatti a scappare via (22-19); un ace di Filippi, seguito da un attacco di Guiotto hanno poi chiuso il match sul 25-22.

IL TABELLINO-

ITALIA-UCRAINA 3-1 (22-25, 25-21, 25-14, 25-22)

ITALIA: Di Matteo, Filippi 15, Storini 10, Guiotto 26, Bergognoni 8, Mangini 7, Monti (L). Dieci, Fantoni 1, Rizzo, Talevi. N.e. Ferrero, Tamagnini, Chirulli. All. Leoni.

UCRAINA: Karnas 7, Mushynskyi 2, Merkulov 12, Koval 12, Nedostup 2, Shyshchak 7, Yablonskyi (L). Zall 1, Radziievskyi, Kashkin 4. N.e. Nebyla, Tyrpak, Cherednyk, Perepadia. All. Bodnar.

Arbitri: Lazarova-Peeva (BUL), Angelidis (GRE)

Durata set: 23’, 23’, 20’, 26’.

Italia: a 8, bs 23, mv 9, et 35.

Ucraina: a 9, bs 12, mv 7, et 30.

IL GIRONE DELL’ITALIA-

POOL II: Italia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Serbia, Turchia, Ucraina.

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRINI-

Italia-Ungheria 3-0 (25-16, 25-13, 25-20)

Italia-Ucraina 3-1 (22-25, 25-21, 25-14, 25-22)

25/07, ore 15.30: Italia-Francia

27/07, ore 10.30: Italia-Repubblica Ceca

28/07, ore 15.30: Italia-Serbia

30/07, ore 15.30: Italia-Turchia

31/07, ore 13: Italia-Bulgaria