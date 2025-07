Europei U16: l’Italia vince al tie-break sulla Repubblica Ceca

YEREVAN (ARMENIA)- Prosegue con la fondamentale vittoria sulla Repubblica Ceca il percorso della nazionale Under 16 maschile di Vincenzo Fanizza ai Campionati Europei, rassegna continentale di categoria in corso di svolgimento in Armenia. Questa mattina, al Russian-Armenian University di Yerevan, l’Italia si è infatti imposta 3-2 (19-25, 25-21, 16-25, 25-20, 15-11) sulla formazione ceca, centrando dunque la terza vittoria della manifestazione. Importante successo per Storini e compagni dopo la sconfitta subita venerdì 25 contro la Francia e soprattutto dopo l’emergenza legata al virus gastrointestinale che ha colpito il gruppo azzurro già dalla giornata di ieri. Partita difficile per la giovane compagine azzurra: la Repubblica Ceca, presentatasi al match momentaneamente al comando del raggruppamento (Pool II, tre vittorie su tre partite giocate), si è dimostrata essere un avversario complicato da affrontare, forte fisicamente e abile in tutti i fondamentali. L’orgoglio della formazione tricolore l’ha però fatta da padrona; gli azzurrini, andati sempre sotto (0-1, 1-2), sono stati bravi a ritornare sempre in parità (1-1, 2-2), prima di disputare un tie-break impeccabile, comandato dalle prime battute e chiuso senza troppe difficoltà sul 15-11. Top scorer del match l’azzurro Federico Guiotto con 20 punti messi a segno, in doppia cifra tra gli azzurrini anche Samuele Filippi (14) e Michele Mangini (10), mentre in casa ceca da segnalare i 16 punti di Janalik e Frydrych. Archiviato il successo di oggi contro la Repubblica Ceca, l’Italia tornerà in campo domani, lunedì 28 luglio alle ore 15.30, nella delicata sfida contro la Serbia.