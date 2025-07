Europei U16: l’Italia supera anche la Serbia

YEREVAN (ARMENIA)- Ancora un successo per la nazionale under 16 maschile impegnata nei Campionati Europei di categoria in corso di svolgimento in Armenia. Gli azzurrini di Vincenzo Fanizza, dopo l’importante affermazione ottenuta contro la Repubblica Ceca, questo pomeriggio, al Russian-Armenian University di Yerevan, hanno affrontato e superato con un rotondo 3-0 (25-18, 25-13, 25-18) la Serbia, centrando di fatto la quarta vittoria nella rassegna continentale. Top scorer del match l’azzurro Federico Guiotto con 13 punti messi a segno; in doppia cifra tra gli azzurrini anche Samuele Storini (11) e Samuele Filippi (10), mentre per la Serbia da segnalare i 10 punti a referto di Markovic. Domani giornata di riposo con le otto squadre della pool II che torneranno in campo mercoledì 30 luglio. L’Italia, sarà impegnata alle 15:30 nella sfida contro la Turchia.

LA CRONACA –

Il set si apre con una partenza decisa della Serbia, che sorprende gli azzurrini portandosi subito sul 4-1, approfittando di qualche incertezza nella fase di attacco italiana. L’Italia prova a reagire, ma la Serbia mantiene il controllo e gestisce bene il cambio palla fino all’8-5. Gli azzurrini iniziano lentamente a prendere ritmo. Il distacco si riduce fino al 12-10, poi arriva l’aggancio sul 12-12 ed il sorpasso dell’Italia. Da quel momento è monologo azzurro: il break decisivo arriva con un parziale di 5-1 che porta i ragazzi di Fanizza avanti 17-13, costringendo la Serbia alla rincorsa. L’Italia dilaga nel finale: il vantaggio si allarga a 22-15, mentre i serbi accusano il colpo. Gli azzurrini chiudono in crescendo, con un parziale finale di 7-1, imponendosi con autorità per 25-18. Il secondo parziale è un vero e proprio dominio azzurro. L’Italia entra in campo con un’intensità travolgente: 4-0 il primo strappo, costruito su una battuta incisiva e un muro subito efficace. La Serbia non riesce a reagire e subisce un’incredibile serie di break: 7-0, poi addirittura 11-1, con gli azzurrini perfetti in ogni fondamentale. Il divario si allarga fino al 15-1: è un vero e proprio blackout per la Serbia, che riesce a racimolare qualche punto solo a metà set (18-6, poi 20-9). Gli ultimi scambi servono solo a certificare la superiorità italiana. Sul 24-13, arriva l’epilogo: la Serbia attacca out e regala il punto decisivo all’Italia, che chiude 25-13. L’ultimo e decisivo parziale, si apre all’insegna dell’equilibrato (3-3). È la Serbia a prendere in mano il ritmo approfittando di un calo azzurro e scappando via sul 6-5 prima e sul 10-7 poi. L’Italia, però, non si disunisce. Arriva il recupero sul 10-10 e da lì il set diventa un botta e risposta continuo. Fino al 14-14, è equilibrio puro. Poi il break decisivo: l’Italia piazza un parziale di 3-0 e si porta sul 17-15, prendendo in mano le redini del gioco. La Serbia tenta una reazione, ma con un’Italia precisa e lucida nei momenti chiave, il set e la gara si chiudono sul 25-18.

IL TABELLINO-

ITALIA-SERBIA 3-0 (25-18, 25-13, 25-18)

ITALIA: Mangini 6, Talevi 1, Filippi 10, Storini 11, Guiotto 13, Bergognoni 3, Monti (L). Di Matteo, Chirulli. N.e. Ferrero, Tamagnini, Dieci, Fantoni, Rizzo. All. Fanizza.

SERBIA: Marodic 5, Vasic 1, Tancic 5, Sekulic 8, Markovic 10, Delevic 2, Pantelic (L). Pavlovic 2, Vlalukin, Cvetkovic, Matovic. N.e.: Rajcic, Vitorovic, Leudar. All. Senicic.

Arbitri: Lagierski (POL), Minins (LVA)

Durata set: 23’, 19’, 20’.

Italia: a 4, bs 7, mv 4, et 15.

Serbia: a 1, bs 11, mv 7, et 31.

IL GIRONE DELL’ITALIA-

POOL II: Italia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Serbia, Turchia, Ucraina.

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRINI-

Italia-Ungheria 3-0 (25-16, 25-13, 25-20)

Italia-Ucraina 3-1 (22-25, 25-21, 25-14, 25-22)

Italia-Francia 2-3 (23-25, 25-20, 28-26, 17-25, 15-17)

Italia-Repubblica Ceca 3-2 (19-25, 25-21, 16-25, 25-20, 15-11)

Italia-Serbia 3-0 (25-18 , 25-13 , 25-18)

30/07, ore 15.30: Italia-Turchia

31/07, ore 13: Italia-Bulgaria

*Orari di gioco italiani