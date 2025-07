Mondiali U19: gli azzurri passano il turno

TASHKENT (UZBEKISTAN)- Prosegue nel migliore dei modi il percorso della nazionale Under 19 maschile ai Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento a Tashkent (Uzbekistan). Questo pomeriggio gli azzurrini di Francesco Conci si sono infatti imposti 3-0 (25-18, 25-14, 25-14) sui padroni di casa dell’Uzbekistan, centrando così la quinta vittoria consecutiva e, soprattutto, l’accesso ai Quarti di Finale. Procede dunque la striscia di vittorie per la giovane formazione azzurra. Nuova prestazione senza sbavature per Benacchio e compagni; la superiorità tecnico-tattica degli azzurrini l’ha fatta da padrona con l’Uzbekistan che non è riuscito in nessun modo a contrastare il ritmo imposto dalla formazione azzurra. Più equilibrato l’andamento del primo set, mentre nei restanti due parziali gli azzurrini hanno preso il largo chiudendo i set con notevole distacco (25-14). Top scorer della sfida l’azzurrino Andrea Giani con 13 punti a referto. L’Italia domani osserverà un giorno di riposo prima di tornare in campo venerdì 1° agosto nel delicato match contro la Francia, uscita vincitrice con il risultato di 3-0 (25-18, 25-22, 25-21) nell’altro quarto di finale contro il Brasile. Italia e Francia si ritroveranno dunque da avversari dopo i tre test match disputati durante lo stage francese svolto dall’Italia a inizio luglio, dove gli atleti di coach Conci vinsero due match su tre (la notizia QUI). Venerdì la sfida sarà però differente: in palio ci sarò infatti l’accesso alle semifinali mondiali.