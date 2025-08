Dove vedere in tv Italia-Slovenia, semifinale di Nations League volley maschile: orario e quando si gioca

VNL, Italia-Slovenia: data e orario

Italia e Slovenia si sfideranno sul taraflex di Ningbo, in Cina, il 2 agosto alle ora 9:00 italiane. Poche ore dopo andrà in scena l'altra semifinale, quella tra Brasile e Polonia che stabilirà la possibile sfidante degli azzurri nell'ultimo atto del torneo.

VNL, il precedente tra Italia e Slovenia

L'Italia ha già affrontato la Slovenia durante la week 3 della fase a girone unico di Volley Nations League: il risultato finale è stato una netta vittoria per 3-0 a favore degli azzurri. La squadra di De Giorgi ha battuto Cuba in quattro set per raggiungere la semifinale, mentre la formazione allenata dal tecnico italiano Soli ha superato la Francia guidata da Giani per 3-1 (25-21, 15-25, 25-19, 25-18).

Come vedere Italia-Slovenia in tv e streaming

La sfida tra Italia e Slovenia, valida per la semifinale di Nations League, sarà disponibile in diretta streaming su DAZN e sulla piattaforma VBTV.