Mondiali Femminili: ecco le 14 scelte da Velasco

MILANO- Julio Velasco, alla vigilia della partenza per la Thailandia, dove le azzurre dal 22 agosto al 7 settembre disputeranno i Campionati del Mondo, ha diramato l'elenco delle 14 convocate. Al posto della sfortunata Alice Degradi è stata covocata Loveth Omoruyi. Fra le novità anche le centrali Benedetta Sartori e Yasmina Akrari. Alle azzurre, dopo due settimane di intenso lavoro tra Cavalese e Milano, potranno concedersi tre giorni di riposo e si ritroveranno al Centro Pavesi lunedì 18 agosto per poi partire martedì 19 agosto alla volta di Phuket dove capitan Danesi e compagne faranno il proprio esordio mondiale il 22 agosto alle ore 15:30 italiane contro la Slovacchia.