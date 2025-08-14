Mondiali Femminili: ecco le 14 scelte da Velasco

MILANO- Julio Velasco, alla vigilia della partenza per la Thailandia, dove le azzurre dal 22 agosto al 7 settembre disputeranno i Campionati del Mondo, ha diramato l'elenco delle 14 convocate. Al posto della sfortunata Alice Degradi è stata covocata Loveth Omoruyi. Fra le novità anche le centrali Benedetta Sartori e Yasmina Akrari. Alle azzurre, dopo due settimane di intenso lavoro tra Cavalese e Milano, potranno concedersi tre giorni di riposo e si ritroveranno al Centro Pavesi lunedì 18 agosto per poi partire martedì 19 agosto alla volta di Phuket dove capitan Danesi e compagne faranno il proprio esordio mondiale il 22 agosto alle ore 15:30 italiane contro la Slovacchia.
La lista delle 14 azzurre per il Campionato del Mondo 2025-
Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.
Centrali: 10. Benedetta Sartori, 11. Anna Danesi (C), 19. Sarah Fahr, 25. Yasmina Akrari.
Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.
Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.
Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.
Lo staff tecnico azzurro-
Julio Velasco (Commissario Tecnico)
Massimo Barbolini (Secondo Allenatore)
Juan Manuel Cichello (Terzo Allenatore)
Pietro Muneratti (Preparatore Atletico)
Massimiliano Taglioli (Scoutman)
Emanuela Longa (Medico)
Francesco Bettalico (Fisioterapista)
Maira Di Vagno (Fisioterapista)
Marcello Capucchio (Team Manager)