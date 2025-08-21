Italia-Slovacchia apre il Mondiale delle azzurre di Velasco 

PHUKET (THAILANDIA)- L'attesa per l'appuntamento più importante dell'anno per la nazionale femmine, Campionessa Olimpica, è terminata. Domani scattano i Campionati del Mondo 2025 con l'Italia che scenderà in campo alle 15.30 italiane per sfidare la Slovacchia (diretta Rai 2 e DAZN) nella partita d'esordio della Pool B della prima fase. Dopo aver svolto due allenamenti, per capitan Danesi e compagne è giunto dunque il momento di rompere il ghiaccio ed iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino iridato.

Le parole di Miriam Sylla

« Sono contenta di iniziare questo Mondiale con positività insieme a tutto il gruppo siamo tranquille e pronte a metterci alla prova. A volte essere etichettati come favoriti può creare pressioni. Questo però è frutto delle vittorie che abbiamo ottenuto nell’ultimo incredibile anno e, non possiamo negare che il tutto crei aspettative. Quindi grazie allo staff e di tutto il gruppo dobbiamo essere brave a tener fuori le aspettative degli altri per pensare solo ed esclusivamente al nostro gioco. Alle più giovani, al primo mondiale non dirò niente di particolare perché le emozioni e le sensazioni dell’esordio devono essere vissute. Anzi se proprio dovessi dare un consiglio direi di viversi questa esperienza al 100% ».

Le parole di Yasmina Akrari

« Ancora non ci credo di essere qui al Mondiale mi sento quasi stordita, potrei trovare la scusa del fuso orario, ma la verità è che sono davvero molto emozionata di essere qui, a giocare un mondiale e con un gruppo di giocatrici straordinarie. Quando entriamo in palestra, a prescindere da dove ci troviamo pensiamo a far bene e soprattutto a fare le nostre cose, quelle su cui abbiamo lavorato prima a Cavalese e poi a Milano. Siamo tranquille e credo che abbiamo approcciato bene in questi primi giorni in Thailandia. Faccio parte di una squadra super, quando guardo le mie compagne vedo grandi campionesse che hanno vinto tutto negli ultimi due anni. Percepisco che questo susciti tanta ammirazione anche e soprattutto nei tifosi che qui in Thailandia sono tantissimi. E poi credo che questa situazione ci renda più forti perché ci consente di credere ancor di più nei nostri mezzi cosa che potrebbe avere la sua importanza in un torneo così difficile e lungo ».



LE 14 AZZURRE-

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.

Centrali: 10. Benedetta Sartori, 11. Anna Danesi (C), 19. Sarah Fahr, 25. Yasmina Akrari.

Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.

Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.

Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.



I PRECEDENTI ITALIA-SLOVACCHIA-

4 vittorie per le azzurre in 4 match disputati

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE NELLA PRIMA FASE (POOL B)-

22 agosto ore 15:30: Italia-Slovacchia (Rai 2, RaiPlay, DAZN)

24 agosto ore 12: Italia – Cuba (Rai 2, RaiPlay, DAZN)

26 agosto ore 12: Italia – Belgio (Rai 2, RaiPlay, DAZN)