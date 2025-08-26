Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Malore per Anna Danesi dopo Italia-Belgio: come sta l'azzurra del volley

La ragazza si è sentita male durante la partita del Mondiale: tutti i dettagli
Malore per Anna Danesi dopo Italia-Belgio: come sta l'azzurra del volley
Paura a Phuket. Durante la partita tra l’Italia e il Belgio, Anna Danesi, capitana delle azzurre, è stata costretta a lasciare il campo nel quarto set. La centrale si è accasciata a bordo campo ma si è rialzata  poco dopo. Al termine del match, vinto dalla squadra di Julio Velasco, Danesi stava bene e ha detto a RaiSport: “Ho avuto un episodio di tachicardia, qualcosa che mi capita ogni tanto. Ora però sto bene, è tutto sotto controllo”.

Anna Danesi, le condizioni della capitana 

La Federazione Italiana Pallavolo (Fipav) ha dato altri dettagli sullo stato di salute dell'atleta: Anna Danesi ha accusato un lieve episodio di tachicardia, probabilmente causato da uno sbalzo termico durante la partita. Non è stato necessario alcun intervento medico, e la giocatrice si è ripresa rapidamente”. La stessa ragazza ha voluto tranquillizzare i tifosi tramite i social: “Grazie a tutti per i messaggi di affetto e sostegno. Sto bene, è stato solo un piccolo episodio di tachicardia, forse legato agli sbalzi di temperatura tra gli ambienti interni e l’esterno. Vi chiedo di continuare a supportarci con il vostro calore!”. Insomma, l’episodio si è risolto senza conseguenze. La capitana azzurra adesso è pronta a guidare nuovamente la squadra nelle prossime sfide del Mondiale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

