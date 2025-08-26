Terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali femminili di pallavolo in Thailandia. Dopo le vittorie contro Slovacchia e Cuba, l'Italia di Julio Velasco batte anche il Belgio, quando aveva la qualificazione agli ottavi già in tasca. 3-1 il punteggio finale per le azzurre che conquistano il primato nella Pool B e si garantiscono un miglior incrocio nel prossimo turno. Segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
ITALIA-BELGIO 3-1 (25-16, 25-16, 21-25, 25-18)
14:09
I numeri delle azzurre
Per l'Italia Egonu chiude da top scorer con 28 punti, seguita da Nervini con 14, Fahr con 11 e il duo Danesi-Sylla a quota 8 ciascuna. Per il Belgio: Martin (16) e Herbots (15) sono le uniche in doppia cifra, mentre Van Avermaet contribuisce con 6 punti.
13:57
L'Italia cede un solo set
L'Italia chiude la Pool B con un solo set ceduto, proprio oggi contro il Belgio. Dopo quel terzo set, però, è arrivata la grande reazione delle azzurre.
13:54
Antropova: "Abbiamo i migliori difensori del mondo"
"Questa è stata la sfida più difficile fin qui. Conoscevamo le nostre avversarie, siamo soddisfatte di questa vittoria. Abbiamo i migliori difensori del mondo e penso che possiamo migliorare ancora di più. Grazie a tutti!". Queste le parole di Antropova.
13:47
+++ L'Italia batte il Belgio 3-1! +++
Ultima schiacciata di Orro a chiudere 25-18 il quarto set: l'Italia batte il Belgio 3-1 e chiude prima la Pool B.
13:41
Italia-Belgio: 21-13
Azzurre vicinissime a chiudere il match: agli ottavi sfideranno la seconda classificata della Pool G.
13:34
Italia-Belgio: 15-8
Aumenta ancora il vantaggio delle azzurre, ora sul +7. L'Italia viaggia verso il primato nella Pool B.
13:29
Italia-Belgio: 10-4
Aumenta il vantaggio delle azzurre, ora +6. Il Belgio ci prova ma in questo momento l'Italia non sta concedendo nulla.
13:25
Italia-Belgio: 6-1
Reazione furiosa dell'Italia, che apre questo quarto set dominando. Il parziale è già di +5, ora sarà da gestire per chiudere il match.
13:18
Il Belgio vince il terzo set
Errore di Egonu dalla battuta, 25-21 per il Belgio che prova a rientrare in partita. Ora il quarto set, che può essere decisivo per l'Italia.
13:16
Italia-Belgio: 21-24
Set point del Belgio annullato dopo una video review. Servirà una grande rimonta per prendersi questo terzo set.
13:10
Italia-Belgio: 17-19
Timeout di Velasco dopo la rimonta del Belgio, che si trova ora sul +2.
13:06
Italia-Belgio: 15-13
Sfida equilibratissima ora, ma le azzurre conservano un minimo vantaggio sulle rivali. Stiamo entrando nelle fasi finali del terzo set.
13:00
Italia-Belgio: 10-9
Azzurre sempre avanti ma le avversarie non vogliono mollare. Straordinaria Egonu al muro e in schiacciata.
12:54
Italia-Belgio: 5-3
Inizio forte delle azzurre, che puntano a chiudere subito il match.
12:45
L'Italia vince il secondo set!
Inizio equilibrato nel secondo set, ma poi l'Italia torna a dominare e prende il largo: 25-16 il parziale finale anche del secondo set. Ora il terzo, e potenzialmente decisivo, set.
12:38
Italia-Belgio: 20-11
L'Italia torna a dominare e mette in cassaforte anche il secondo set.
12:36
Italia-Belgio: 15-10
Crollo improvviso e confusione delle avversarie, le azzurre ne approfittano e scappano via sul +5.
12:32
Italia-Belgio: 10-9
Grande muro di Egonu e Italia che si porta in vantaggio. Set spettacolare ed equilibrato fin qui.
12:27
Italia-Belgio: 5-5
Inizio equilibrato del secondo set, con il Belgio che non vuole lasciar scappare l'Italia come nel primo set.
12:20
L'Italia vince il primo set!
Primo set dominato dalle azzurre e chiuso da un altro punto di una straordinaria Egonu: 25-16 il punteggio finale. Ora il secondo set.
12:15
Italia-Belgio: 20-13
Primo set saldamente tra le mani delle azzurre, ora su un pesante +7 rispetto alle avversarie.
12:11
Italia-Belgio: 15-9
Prova a reagire il Belgio ma le azzurre si tengono a +6 di distanza.
12:08
Italia-Belgio: 10-4
Parziale pesantissimo per le azzurre, sul +6 in questo inizio di match.
12:04
Italia-Belgio: 5-2
Partenza incredibile di Egonu, con già tre punti messi a segno ed un ace. Grande partenza delle azzurre.
12:01
Si parte! Primo punto dell'Italia
Si parte! Servizio del Belgio, risposta del l'Italia con schiacciata vincente di Sylla.
11:53
Italia-Belgio, i precedenti
Sono ben 35 le vittorie dell'Italia sul Belgio (solo 5 vittorie sulle azzurre). L'ultimo confronto in VNL è terminato con un netto 3-0.
11:50
Italia-Belgio, tra poco si parte
Mancano 10 minuti all'inizio della sfida: le azzurre e il Belgio sono già in campo per il riscaldamento.
11:38
Italia insaziabile: contro il Belgio per la 32ª vittoria consecutiva
L'Italia di Julio Velasco si presenta alla partita contro il Belgio reduce da 31 vittorie consecutive. E oggi potrebbe arrivare la 32ª di fila.
11:30
L'Italia sfida il Belgio per il primato nel girone
Italia e Belgio condividono al momento il primo posto in classifica, con due vittorie a testa per 3-0: la sfida di oggi deciderà chi chiuderà in testa la fase a gironi.
11:20
L'Italia torna in campo dopo il trionfo contro Cuba
L'Italia torna in campo dopo il trionfo contro Cuba

Dopo il debutto contro la Slovacchia, l'Italvolley ha dominato anche contro Cuba con un netto 3-0. Ecco com'è andato il match.
11:15
Italia-Belgio, come seguirla in tv e streaming
Italia-Belgio, come seguirla in tv e streaming

La sfida tra Italia e Belgio inizierà alle ore 12 italiane sul taraflex del Municipal Stadium di Phuket. Ecco come seguire la sfida.