Contattaci
Italia-Belgio 3-1 diretta Mondiali di volley femminile: azzurre agli ottavi da prime nel girone LIVE

La squadra di Velasco vince anche la terza e ultima giornata della Pool B: aggiornamenti in tempo reale
Italia-Belgio 3-1 diretta Mondiali di volley femminile: azzurre agli ottavi da prime nel girone LIVE© FIORENZO GALBIATI
8 min
Aggiorna

Terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali femminili di pallavolo in Thailandia. Dopo le vittorie contro Slovacchia e Cuba, l'Italia di Julio Velasco batte anche il Belgio, quando aveva la qualificazione agli ottavi già in tasca. 3-1 il punteggio finale per le azzurre che conquistano il primato nella Pool B e si garantiscono un miglior incrocio nel prossimo turno. Segui la sfida in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

ITALIA-BELGIO 3-1 (25-16, 25-16, 21-25, 25-18)

14:09

I numeri delle azzurre

Per l'Italia Egonu chiude da top scorer con 28 punti, seguita da Nervini con 14, Fahr con 11 e il duo Danesi-Sylla a quota 8 ciascuna. Per il Belgio: Martin (16) e Herbots (15) sono le uniche in doppia cifra, mentre Van Avermaet contribuisce con 6 punti.

13:57

L'Italia cede un solo set

L'Italia chiude la Pool B con un solo set ceduto, proprio oggi contro il Belgio. Dopo quel terzo set, però, è arrivata la grande reazione delle azzurre.

13:54

Antropova: "Abbiamo i migliori difensori del mondo"

"Questa è stata la sfida più difficile fin qui. Conoscevamo le nostre avversarie, siamo soddisfatte di questa vittoria. Abbiamo i migliori difensori del mondo e penso che possiamo migliorare ancora di più. Grazie a tutti!". Queste le parole di Antropova.

13:47

+++ L'Italia batte il Belgio 3-1! +++

Ultima schiacciata di Orro a chiudere 25-18 il quarto set: l'Italia batte il Belgio 3-1 e chiude prima la Pool B.

13:41

Italia-Belgio: 21-13

Azzurre vicinissime a chiudere il match: agli ottavi sfideranno la seconda classificata della Pool G.

13:34

Italia-Belgio: 15-8

Aumenta ancora il vantaggio delle azzurre, ora sul +7. L'Italia viaggia verso il primato nella Pool B.

13:29

Italia-Belgio: 10-4

Aumenta il vantaggio delle azzurre, ora +6. Il Belgio ci prova ma in questo momento l'Italia non sta concedendo nulla.

13:25

Italia-Belgio: 6-1

Reazione furiosa dell'Italia, che apre questo quarto set dominando. Il parziale è già di +5, ora sarà da gestire per chiudere il match.

13:18

Il Belgio vince il terzo set

Errore di Egonu dalla battuta, 25-21 per il Belgio che prova a rientrare in partita. Ora il quarto set, che può essere decisivo per l'Italia.

13:16

Italia-Belgio: 21-24

Set point del Belgio annullato dopo una video review. Servirà una grande rimonta per prendersi questo terzo set.

13:10

Italia-Belgio: 17-19

Timeout di Velasco dopo la rimonta del Belgio, che si trova ora sul +2

13:06

Italia-Belgio: 15-13

Sfida equilibratissima ora, ma le azzurre conservano un minimo vantaggio sulle rivali. Stiamo entrando nelle fasi finali del terzo set.

13:00

Italia-Belgio: 10-9

Azzurre sempre avanti ma le avversarie non vogliono mollare. Straordinaria Egonu al muro e in schiacciata.

12:54

Italia-Belgio: 5-3

Inizio forte delle azzurre, che puntano a chiudere subito il match.

12:45

L'Italia vince il secondo set!

Inizio equilibrato nel secondo set, ma poi l'Italia torna a dominare e prende il largo: 25-16 il parziale finale anche del secondo set. Ora il terzo, e potenzialmente decisivo, set.

12:38

Italia-Belgio: 20-11

L'Italia torna a dominare e mette in cassaforte anche il secondo set.

12:36

Italia-Belgio: 15-10

Crollo improvviso e confusione delle avversarie, le azzurre ne approfittano e scappano via sul +5.

12:32

Italia-Belgio: 10-9

Grande muro di Egonu e Italia che si porta in vantaggio. Set spettacolare ed equilibrato fin qui.

12:27

Italia-Belgio: 5-5

Inizio equilibrato del secondo set, con il Belgio che non vuole lasciar scappare l'Italia come nel primo set.

12:20

L'Italia vince il primo set!

Primo set dominato dalle azzurre e chiuso da un altro punto di una straordinaria Egonu: 25-16 il punteggio finale. Ora il secondo set.

12:15

Italia-Belgio: 20-13

Primo set saldamente tra le mani delle azzurre, ora su un pesante +7 rispetto alle avversarie.

12:11

Italia-Belgio: 15-9

Prova a reagire il Belgio ma le azzurre si tengono a +6 di distanza.

12:08

Italia-Belgio: 10-4

Parziale pesantissimo per le azzurre, sul +6 in questo inizio di match.

12:04

Italia-Belgio: 5-2

Partenza incredibile di Egonu, con già tre punti messi a segno ed un ace. Grande partenza delle azzurre.

12:01

Si parte! Primo punto dell'Italia

Si parte! Servizio del Belgio, risposta del l'Italia con schiacciata vincente di Sylla.

11:53

Italia-Belgio, i precedenti

Sono ben 35 le vittorie dell'Italia sul Belgio (solo 5 vittorie sulle azzurre). L'ultimo confronto in VNL è terminato con un netto 3-0.

11:50

Italia-Belgio, tra poco si parte

Mancano 10 minuti all'inizio della sfida: le azzurre e il Belgio sono già in campo per il riscaldamento.

11:38

Italia insaziabile: contro il Belgio per la 32ª vittoria consecutiva

L'Italia di Julio Velasco si presenta alla partita contro il Belgio reduce da 31 vittorie consecutive. E oggi potrebbe arrivare la 32ª di fila.

11:30

L'Italia sfida il Belgio per il primato nel girone

Italia e Belgio condividono al momento il primo posto in classifica, con due vittorie a testa per 3-0: la sfida di oggi deciderà chi chiuderà in testa la fase a gironi.

11:20

L'Italia torna in campo dopo il trionfo contro Cuba

Dopo il debutto contro la Slovacchia, l'Italvolley ha dominato anche contro Cuba con un netto 3-0. Ecco com'è andato il match. LEGGI QUI

11:15

Italia-Belgio, come seguirla in tv e streaming

La sfida tra Italia e Belgio inizierà alle ore 12 italiane sul taraflex del Municipal Stadium di Phuket. Ecco come seguire la sfida. LEGGI TUTTO

Municipal Stadium di Phuket - Thailandia

