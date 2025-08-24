Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia-Cuba diretta Mondiali Volley: le azzurre vincono 3-0 LIVE

La nazionale di Velasco si impone anche nella seconda partita della rassegna iridata in Thailandia: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Italia-Cuba diretta Mondiali Volley: le azzurre vincono 3-0 LIVE© Fipav
7 min
Aggiorna

PHUKET (Thailandia) - Seconda partita ai Mondiali di pallavolo femminile in Thailandia per l'Italia, che batte con un perentorio 3-0 Cuba nella Pool B del torneo. La nazionale azzurra di Julio Velasco, nel debutto di venerdì scorso, aveva sconfitto con lo stesso punteggio la Slovacchia. Egonu e compagne si sono ripetute contro una nazionale caraibica che non è più imbattibile come un tempo: 25-9, 25-8, 25-16 i parziali dei tre set. Ipotecata la qualificazione agli ottavi di finale. Martedì 26 agosto l'Italia affronterà il Belgio nella terza e ultima partita della prima fase.

13:04

L'ITALIA VINCE LA PARTITA: CUBA BATTUTO 3-0

L'Italia si aggiudica anche il terzo set, con il punteggio di 25-16, e vince il match in poco più di un'ora.

13:02

23-15 per l'Italia nel terzo set

Italia a 2 punti dalla vittoria.  

12:59

Ace di Giovannini: 19-13

L'Italia sale sul +6 grazie a un ace di Giovannini: ultimo time-out chieso da Cuba. 

12:58

Attacco fuori di Madan: 17-12

Scambio spettacolare chiuso con un attacco lungo di Madan Rosales: Italia sul +5.

12:55

L'Italia prova l'allungo decisivo: 15-12

Le azzurre, in vantaggio per 2 set a zero, salgono a +3 nel terzo set.

12:53

Sorpasso azzurro nel terzo set: 12-11

L'Italia per la prima volta davanti in questo terzo set: time-out chiesto da Cuba. Egonu è salita a 12 punti, Danesi è a quota 8 finora. 

12:51

Il match adesso è combattuto: 9-8 per Cuba

Il terzo set è decisamente più equilibrato: l'Italia non è mai stata in vantaggio in questa frazione del match. 

12:49

L'Italia pareggia: 5-5 nel terzo set

Le ragazze di Velasco pareggiano il conto. 

12:45

 

Cuba in vantaggio 4-2 nel terzo set

Allungano le caraibiche nel terzo set. 

12:44

Si gioca il terzo set: 1-2

Inizia il terzo set e Cuba si ritrova per la prima volta in vantaggio in questo incontro. 

12:37

ALL'ITALIA ANCHE IL SECONDO SET: 25-8

La nazionale di Velasco fa suo anche il secondo set: 12 punti di Egonu finora, 8 di Danesi, 7 di Sylla, 5 di Nervini e Fahr, 3 di Orro.

12:36

Lungo scambio chiuso da Egonu: 21-7

Scambio lungo e spettacolare tra le due squadre chiuso da un bolide vincente di Egonu.

12:33

Italia-Cuba 20-7 nel secondo set

La formazione di Wilfredo Robinson Pubo non riesce a reagire: azzurre show. La Egonu è arrivata a 10 punti totali. Velasco sta facendo un po' di turn-over adesso. 

12:30

Ipotecato anche il secondo set: 17-5

L'Italia sale a +12 su Cuba.

12:29

Egonu superstar: 12-4

12-4 per l'Italia nel secondo set, con 9 punti totali in partita finora per Egonu.

12:26

Nessun calo di concentrazione per l'Italia: 9-1

L'Italia di Velasco è spietata: 9-1 nel secondo set. 

12:23

Azzurre già sul 6-1 nel secondo set

La seconda frazione del match continua sulla falsariga della prima, con le ragazze di Velasco dominanti.

12:22

Inizia il secondo set: 4-0

L'Italia parte fortissimo anche nel secondo set. 

12:16

L'ITALIA VINCE IL PRIMO SET: 25-9

La nazionale di Velasco si aggiudica il primo set con una facilità impressionante in poco più di un quarto d'ora: 8 punti di Egonu, 5 di capitan Danesi, 4 di Sylla e Fahr, 2 di Nervini e 1 di Orro finora.

12:13

Azzurre sul velluto: 20-8

Non riesce a reagire la nazionale cubana: l'Italia sta dominando il primo set. 6 punti di Egonu, 4 di Danesi e Sylla.

12:12

Italia-Cuba 17-6

La migliore realizzatrice azzurra finora è Egonu con 4 punti.

12:11

Italia con 10 punti di vantaggio: 15-5

Dominio azzurro finora. 

12:08

L'Italia vola: 12-4

Le ragazze di Velasco allungano ancora nel punteggio: +8 in questo primo set.

12:06

Cuba ci prova: 9-4

Cuba recupera qualche punto, ma le azzurre sono sempre avanti. 

12:03

Time-out per Cuba: 6-1

L'Italia parte forte: è già sul 6-1 e Cuba chiede il time-out per riordinare le idee.

12:02

Partita iniziata: 2-1 per l'Italia

Match iniziato, il primo punto azzurro è firmato da Egonu.

12:00

Problemi per Cambi

Infortunio muscolare per Carlotta Cambi che non è disponibile per il match contro Cuba.

11:57

Eseguiti gli inni nazionali

Squadre in campo, eseguiti gli inni nazionali: prima quello cubano e poi l'Inno di Mameli. Tra poco inizierà la partita. L'Italia gioca in maglia bianca.

11:55

Come vedere Italia-Cuba in tv

La partita tra Italia e Cuba ai Mondiali femminili si può vedere anche in televisione e in streaming. Clicca qui per sapere in che modo.

11:50

Lo stato di forma di Cuba

Nella prima giornata dei Mondiali, Cuba ha perso 3-0 contro il Belgio con i parziali di 25–23, 25–14 e 25–11. La nazionale caraibica attualmente è al 28° posto della classifica mondiale FIVB. 

11:40

La formazione dell'Italia

Questa la rosa completa della nazionale italiana di Julio Velasco per i Mondiali 2025:

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.
Centrali: 10. Benedetta Sartori, 11. Anna Danesi (capitana), 19. Sarah Fahr, 25. Yasmina Akrari.
Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.
Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.
Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

11:30

Tra poco si gioca

Le azzurre affronteranno Cuba con inizio del match fissato a mezzogiorno. Si gioca nel Saphan Hin Municipal Stadium di Phuket, impianto che ha una capacità di 3.337 posti.

Phuket, Thailandia

