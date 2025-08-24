Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Contattaci
Italia-Cuba, Mondiali di volley femminile: dove vederla in tv e in streaming

Le azzurre di Velasco affrontano la seconda partita della rassegna iridata in Thailandia dopo la vittoria sulla Slovacchia
Italia-Cuba, Mondiali di volley femminile: dove vederla in tv e in streaming© Fipav
2 min

PHUTEK (Thailandia) - Dopo la vittoria al debutto, 3-0 sulla Slovacchia, l'Italia di Julio Velasco affronta la seconda sfida dei Mondiali femminili di pallavolo in Thailandia: le azzurre a Phuket giocheranno alle 12 contro Cuba, reduce dalla sconfitta alla prima per mano del Belgio. La partita è valida per la seconda giornata della Pool B del torneo iridato. Cuba non è più la temibile corazzata che ha vinto 3 Mondiali e 3 Olimpiadi tra il 1978 e il 2000: oggi la nazionale caraibica è scivolata al 28° posto del ranking mondiale FIVB, dietro a Kenya, Romania e Vietnam.

La rosa della nazionale italiana (e i numeri di maglia)

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.
Centrali: 10. Benedetta Sartori, 11. Anna Danesi (capitana), 19. Sarah Fahr, 25. Yasmina Akrari.
Schiacciatrici: 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 21. Loveth Omoruyi, 22. Gaia Giovannini.
Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.
Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

Italia-Cuba, orario e come vederla in tv e in streaming

La partita di pallavolo tra Italia e Cuba inizierà alle ore 12 e sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2. Il match si può vedere anche in streaming su Dazn, RaiPlay e sulla piattaforma VBTV. 

