Italia-Cuba, Mondiali di volley femminile: dove vederla in tv e in streaming

PHUTEK (Thailandia) - Dopo la vittoria al debutto, 3-0 sulla Slovacchia, l'Italia di Julio Velasco affronta la seconda sfida dei Mondiali femminili di pallavolo in Thailandia: le azzurre a Phuket giocheranno alle 12 contro Cuba, reduce dalla sconfitta alla prima per mano del Belgio. La partita è valida per la seconda giornata della Pool B del torneo iridato. Cuba non è più la temibile corazzata che ha vinto 3 Mondiali e 3 Olimpiadi tra il 1978 e il 2000: oggi la nazionale caraibica è scivolata al 28° posto del ranking mondiale FIVB, dietro a Kenya, Romania e Vietnam.