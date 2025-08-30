Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Mondiali U 21 Maschile: l'Italia batte la Rep.Ceca ed è in finale

I ragazzi di Vincenzo Fanizza hanno superato con un secco 3-0 (25-20, 25-22, 25-18) la squadra di Nekola. Sfideranno la vincente fra Usa e Iran
Mondiali U 21 Maschile: l'Italia batte la Rep.Ceca ed è in finale
4 min

JIANGMEN (CINA)- Una grandissima nazionale under 21 maschile conquista la finale ai Campionati del Mondo di categoria in corso di svolgimento a Jiangmen (Cina). I ragazzi di Vincenzo Fanizza, infatti, hanno superato con un secco 3-0 (25-20, 25-22, 25-18) la Repubblica Ceca, conquistando dunque la seconda finale consecutiva nella rassegna iridata di categoria, dopo quella dell’edizione 2023 in Bahrein persa poi per 3-2 contro l’Iran. Quella odierna è stata una prestazione sontuosa degli azzurrini. Dominio nel primo e nel terzo parziale e secondo set giocato con grande esperienza e lucidità nei suoi momenti chiave. Zlatanov e Barotto sono stati i migliori marcatori del match, entrambi con 14 punti messi a segno.  

L’Italia tornerà in campo domani, domenica 31 agosto alle ore 14, per l’atto conclusivo della manifestazione contro la vincente della sfida tra USA e Iran, in programma oggi pomeriggio alle ore 14. 

Nella prima frazione l’Italia trova il vantaggio sin dalle prime battute (5-2, 7-3, 9-5) e non lo perde più; il ritmo di gioco degli azzurrini, infatti, non permette mai alla Repubblica Ceca di ridurre il gap (16-11, 18-13, 20-15). È, infine, un attacco lungolinea di Barotto a chiudere i giochi, alla seconda palla set utile, sul punteggio di 25-20. 

Nel secondo set regna l’equilibrio. Le due formazioni giocano punto a punto, 2-2, 5-5, 8-8 prima e 10-10, 13-13 dopo. L’Italia conquista il break del +2 sul 17-15, grazie ad un ace di capitan Magliano, e lo mantiene (18-16, 19-17) fino alla parità della Repubblica Ceca sul 19-19. Nel momento clou del parziale sono ancora gli azzurrini ad allungare portandosi sul 24-20. I cechi rispondono con due punti in fila e costringono coach Fanizza al time-out. Al rientro in campo però è ancora Barotto ad archiviare la pratica grazie ad una palla calcolata sulle mani del muro ceco che sbatte successivamente sull’asta laterale (25-22). 

Nel terzo parziale l’Italia resta concentrata sull’obbiettivo e non lascia scampo alla Repubblica Ceca. Dall’inizio del set Magliano e compagni spingono sull’acceleratore (4-2, 9-5, 13-7), mettendo sempre pressione costante agli avversari. Come nelle precedenti frazioni è Tommaso Barotto a realizzare l’ultimo punto, questa volta con un attacco in diagonale che regala il 25-18 e la finale iridata. 

Il tabellino-

ITALIA-REPUBBLICA CECA: 3-0 (25-20, 25-22, 25-18)
ITALIA: Magliano 7, Mati 5, Barotto 14, Zlatanov 14, Taiwo 3, Mariani 3, Loreti (L). N.e.: Frascio, Selleri, Giani, Valbusa, Fedrici. All. Fanizza.
REPUBBLICA CECA: Pastrnak 8, Svoboda 3, Brichta 9, Pitner 7, Cerny 5, Chromec 1, Tlaskal (L). Vitamvas, Hermansky, Seidl 3. N.e.: Waclaw, Toth. All. Nekola. 
ARBITRI: Akhmetov Aidos (KAZ), Villarreal Andres (ARG)
Durata set: 24’, 29’, 27’ Tot: 80
Italia: a 4, bs 14, mv 8, et 24.
Repubblica Ceca: a 3, bs 13, mv 3, et 29.

QUARTI DI FINALE I RISULTATI-
Francia-USA 2-3 (25-21, 17-25, 25-22, 23-25, 12-15)
Polonia-Repubblica Ceca 1-3 (13-25, 25-20, 21-25, 28-30)
Cina-Iran 0-3 (21-25, 16-25, 15-25)
Cuba-Italia 1-3 (18-25, 25-22, 18-25, 21-25)

SEMIFINALI | I RISULTATI-
Italia-Repubblica Ceca: 3-0 (25-20, 25-22, 25-18)
30/08, ore 14: USA–Iran 

FINALI-
3°-4° posto
31/08, ore 11: Repubblica Ceca- USA/Iran 
1°-2° posto
31/08, ore 14: Italia- USA/Iran

 

