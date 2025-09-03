Italia in semifinale ai Mondiali di volley: quando gioca e dove vederla in tv e in streaming

Mondiali di volley femminile: la prossima avversaria dell'Italia

Grazie al netto successo ottenuto ai danni della Polonia nei quarti (34 ª vittoria di fila per l'Italia), Egonu e compagne hanno infatti staccato il pass per le semifinali in cui troveranno la vincente del match tra Francia e Brasile (in programma domani, 4 settembre). L'altra sfida vedrà invece di fronte Giappone (vittorioso sull'Olanda) e una tra Usa e Turchia.