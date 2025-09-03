Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia in semifinale ai Mondiali di volley: quando gioca e dove vederla in tv e in streaming

Le azzurre di Velasco, vittoriose contro la Polonia nei quarti, continuano la loro caccia all'oro in Thailandia: la prossima avversaria e tutti i dettagli
Italia in semifinale ai Mondiali di volley: quando gioca e dove vederla in tv e in streaming © EPA

BANGKOK (THAILANDIA) - Continua il sogno dell'Italia di Julio Velasco, che dopo aver vinto due Nations League e le Olimpiadi di Parigi va a caccia dell'oro anche nei Mondiali di volley femminile a Bangkok (in Thailandia).

Mondiali di volley femminile: la prossima avversaria dell'Italia

Grazie al netto successo ottenuto ai danni della Polonia nei quarti (34ª vittoria di fila per l'Italia), Egonu e compagne hanno infatti staccato il pass per le semifinali in cui troveranno la vincente del match tra Francia e Brasile (in programma domani, 4 settembre). L'altra sfida vedrà invece di fronte Giappone (vittorioso sull'Olanda) e una tra Usa e Turchia.

Azzurre in semifinale ai Mondiali di volley: quando giocheranno

Le due semifinali dei Mondiali di volley femminile sono in calendario sabato 6 settembre, una alle ore 10:30 e l'altra alle ore 14:30 italiane. Ancora da stabilire in quale orario giocherà l'Italia di Velasco, con la decisione che verrà presa domani (4 settembre) al termine dei match dei quarti. La finale che metterà in palio il titolo iridato (così come la 'finalina per il bronzo) è invece in programma domenica 7 settembre.

Dove vedere in tv e in streaming l'Italia di Velasco

La semifinale dei Mondiali di volley femminile che vedrà protagonista l'Italia contro Francia o Brasile sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e in streaming su Rai Play, Dazn e Vbtv. Una diretta testuale sarà inoltre disponibile sul sito del Corrire dello Sport-Stadio.

