Italia-Polonia, diretta Mondiali di volley: segui live la nazionale di Velasco

BANGKOK (Thailandia) - Si fa sul serio ai Campionati del mondo di pallavolo femminile in corso in Thailandia: l'Italia di Julio Velasco cerca di entrare tra le magnifiche quattro del pianeta, affrontando la Polonia nei quarti di finale. Le azzurre stanno vivendo un lungo periodo di splendida forma (33 vittorie consecutive con soli 13 set persi), ma è vietato abbassare la guardia contro le polacche, guidate dal ct italiano Stefano Lavarini e imbattute in questo Mondiale. Si gioca dalle 15.30 (le 20.30 in Thailandia) nell'Indoor Stadium Huamark.

16:48

L'ITALIA VINCE 3-0 E VOLA IN SEMIFINALE

L'Italia fa suo anche il terzo set, per 25-18, batte la Polonia e vola alla semifinali del Mondiale di pallavolo femminile.

16:46

Egonu ok: 24-17

Sette match point per le azzurre grazie a un altro colpo vincente di Egonu.

16:46

Egonu a punto: 22-16

Botta di Egonu, il muro polacco tocca, ma la palla passa nella metà campo polacca.

16:43

20-15 nel terzo set

La Polonia è sotto di 5 punti.

16:41

Time-out della Polonia: 19-13

Lavarini prova a fermare l'Italia e chiede il time-out. Azzurre quasi impeccabili da qualche minuto.

16:38

Fahr mano fatata: 17-11

Tocco morbido vincente di Fahr, che spiazza le polacche: Italia sul +6.

16:37

Grande Italia: 16-10

Nervini stavolta non sbaglia con un potente diagonale.

16:37

Italia sul +5

Le azzurre sono in vantaggio 15-10 adesso.

16:35

Diagonale di Sylla: 13-8

Spettacolare diagonale di Sylla, in volo, per il +5 azzurro.

16:34

La Polonia chiede il time-out: 12-8

L'Italia sta scappando via in questo terzo set e Lavarini chiede il time-out.

16:33

Italia avanti 11-8

L'Italia continua a condurre, approfittando di qualche errore delle polacche.

16:32

Egonu show: 9-7

Attacco vincente dalla seconda linea di Egonu dopo un palleggio spettacolare.

16:30

Botta di Sylla: 7-6 per l'Italia

L'Italia torna davanti grazie a una sassata di Sylla.

16:29

Polonia in vantaggio 6-5 nel terzo set

Attacco vincente delle ragazze di Lavarini.

16:29

Ancora errore di Nervini: 5-5

Ancora un attacco fuori di Nervini, parità tra Italia e Polonia.

16:28

Nervini fuori: 4-4

Colpo fuori misura di poco di Nervini: parità nel terzo set.

16:26

Italia sul 3-1

Italia a punto con Lavarini: la Polonia chiede il check video, ma è tutto regolare.

16:24

Inizia il terzo set: 1-0

Il terzo set inizia con il servizio all'Italia: il primo punto è firmato da Egonu.

16:19

L'ITALIA VINCE IL SECONDO SET 25-21

Errore alla battuta della Polonia: palla lunga e secondo set per la nazionale azzurra di Velasco. Finora 13 punti di Egonu, 8 di Fahr, 5 per Danesi, 4 di Nervini e Sylla. Nella Polonia 13 punti di Stysiak, 6 per Lukasik e Damaske.

16:17

Quattro set-point azzurri: 24-20

L'Italia a un passo dal 2-0.

16:17

Due errori della Polonia: 23-20

Due errori delle polacche, con palla oltre la linea di fondo. L'Italia dice grazie.

16:15

Velasco chiede il time-out: 21-19

La Polonia accorcia e Velasco chiede il time-out.

16:14

Duello a rete: 21-17

Egonu appoggia una palla morbida sul muro polacco che la spedisce fuori.

16:12

Le azzurre di Velasco sul 20-15

L'Italia è tornata davanti con un vantaggio rassicurante. Nuovo time-out chiesto dal ct della Polonia, Stefano Lavarini, che parla in inglese alle sue ragazze.

16:10

Gryka out: 16-14

Ancora un errore della Polonia, azzurre sul +2.

16:09

Palla lunga di Lukasik: 15-14

Colpo oltre la linea di fondo di Lukasik e l'Italia torna davanti.

16:07

Polonia in vantaggio: 13-14

Sorpasso delle polacche grazie a un diagonale di Damaske. Velasco chiede il time-out per trovare le contromosse.

16:06

Pareggio polacco: 12 pari.

La Polonia trova il pareggio con Stysiak.

16:05

Brava Lukasik: 12-11

Colpo di Lukasik.

16:03

Muro vincente della Polonia: 10-9

La Polonia recupera due punti, l'ultimo grazie a un muro vincente. Punto assegnato dopo il video challenge per una contestazione da parte dell'Italia.

16:02

Diagonale di Nervini: 10-7

L'Italia ora sta premendo sull'acceleratore.

16:00

Pallonetto di Egonu: 7-5

L'Italia prova a scappare in questo secondo set con un tocco morbido di Egonu.

15:58

Reazione della Polonia: 4-4

Ora si combatte punto a punto: parità nel secondo set.

15:55

Inizia il secondo set: 1-0

Quinto muro vincente dell'Italia in apertura di secondo set.

15:52

L'ITALIA VINCE IL PRIMO SET: 25-17

Non c'è storia in questo primo set, dominato dall'Italia sulla Polonia. Le ragazze di Lavarini sono state in vantaggio solo sull'1-0, poi hanno sempre inseguito vanamente le azzurre. 4 punti per Egonu, 3 per Nervini, Sylla e Fahr, 2 di Danesi, 1 di Antropova.

15:51

Due magie di Egonu: 24-16

Due colpi geniali e potenti di Egonu portano l'Italia ad avere 8 set point.

15:50

Danesi ok: 22-15

Danesi a rete piega il muro della Polonia.

15:49

21-14 e time-out

Nuovo time-out chiesto dalla Polonia in un momento di difficoltà per le biancorosse.

15:48

Errore di Stysiak: 20-14

Bolide fuori misura della polacca Stysiak: che regalo per le azzurre!

15:47

Italia-Polonia 19-13

C'è Antropova in campo da qualche minuto: azzurre ancora saldamente avanti in questo primo set.

15:45

L'Italia vola: 17-11

Malinteso sotto rete tra le ragazze polacche: azzurre con 6 punti di vantaggio.

15:44

Massimo vantaggio dell'Italia: 15-10

Sylla salva, poi bordata di Egonu che porta l'Italia sul +5.

15:43

Muro fuori della Polonia: 14-10

Punto dell'Italia che torna sul +4.

15:41

La Polonia accorcia: 12-9

Video challenge chiesto dalle azzurre per un tocco a rete di Egonu: il fallo c'è, la Polonia è a -3.

15:39

Italia ok dopo un'azione infinita: 12-7

L'Italia conquista il punto dopo un lungo e spettacolare palleggio. Primo time-out chiamato dal ct polacco Lavarini.

15:36

Bene l'Italia: 10-6

Azzurre quasi impeccabili finora in questo primo set.

15:35

L'Italia allunga: 8-4

Ancora un muro vincente delle ragazze di Velasco.

15:34

Set combattuto: 6-4

L'Italia riesce a mantenere 2-3 punti di vantaggio, soprattutto grazie al muro.

15:32

Muro di Nervini: 3-1

La Polonia fa il primo punto, ma l'Italia rimonta ed è già in vantaggio.

15:30

Inizia la partita

Il match inizia con l'Italia alla battuta.

15:25

È il momento degli inni nazionali

Giocatrici in campo: nell'impianto di Bangkok risuonano gli inni nazionali: prima quello di Mameli e poi l'inno della Polonia.

15:15

Come vedere Italia-Polonia in tv

La partita Italia-Polonia dei Mondiali di pallavolo può essere seguita in diretta tv e in streaming. Ecco come: leggi la notizia.

15:06

C'è ottimo umore tra le azzurre

Azzurre sorridenti e serene al momento dell'arrivo al PalaHuamark di Bangkok, come testimoniato anche dalle immagini della nostra Federvolley. Tra meno di 25 minuti si gioca il quarto di finale contro la Polonia.

14:55

Italia e Polonia imbattute: il cammino

L'Italia è arrivata ai quarti di finale del Mondiale avendo sconfitto Slovacchia (3-0), Cuba (3-0) e Belgio (3-1) nel girone eliminatorio. Negli ottavi le ragazzi di Velasco si sono imposte 3-0 sulla Germania. La Polonia, come le azzurre, arriva ai quarti da imbattuta, avendo sconfitto Vietnam, Kenya, Germania e Belgio.

14:40

Tra poco il match Italia-Polonia

Le nazionali di pallavolo di Italia e Polonia si sfideranno nei quarti di finale dei Mondiali femminili a partire dalle 15.30.

Bangkok, Thailandia