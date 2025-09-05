Mondiali Femminili: l'Italia pronta a sfatare il tabù Brasile

BANGKOK (THAILANDIA) -Vigilia di semifinale mondiale a Bangkok. Domani alle 14:30 italiane in diretta su Rai 1, Dazn, Rai Play e VBTV, le azzurre torneranno al PalaHuamark contro il Brasile in una sfida che vale la finalissima iridata. Come nel 2022 saranno dunque Gabi e compagne l’ultimo ostacolo tra l’Italia e l’ultimo atto dei Campionati del Mondo. Un nuovo suggestivo incrocio a poco più da un mese dal successo azzurrro nella finale di VNL a Lodz (3-1) e precedentemente dalla vittoria nel match finale della prima week di VNL (3-0) al Maracanazinho di Rio de Janeiro. Vittorie importanti maturate nel recente passato contro un avversario, però, mai battuto in un Mondiale. Dall’altra parte del tabellone, andrà in scena Turchia-Giappone (in campo alle 10:30 italiane in diretta su Dazn e VBTV) pronte a sfidarsi nella prima semifinale di giornata al PalaHuamark.

Le parole di Julio Velasco

« Speriamo di batterle e sfatare questa statistica che ci vede sempre sconfitti ai Mondiali contro il Brasile ma credo in generale, che il prima e dopo questa partita conti poco. Questa statistica, la nostra striscia vincente, non saranno determinanti in un match come quello che ci prepariamo ad affrontare. Questa sarà sicuramente una partita difficile, credo equilibrata da giocare con grande attenzione. Quello che posso dire è che le ragazze stanno bene, stiamo lavorando bene, poi però sarà il campo a parlare. Loro sono una squadra tecnica, piena di energia: mi aspetto un Brasile molto concentrato e pronto a dare tutto, come noi del resto ».

Le parole di Yasmina Akrari

« Il Brasile è indubbiamente una squadra dall’alto valore tecnico come noi hanno finora fatto un bel percorso. Hanno avuto dei momenti non semplici ma ne sono sempre venute fuori, come il secondo set del quarto con la Francia, e per questo sappiamo di affrontare una squadra molto forte. Sarà una battaglia, ne siamo certe e dovremo farci trovare pronte ».



Le 14 del Brasile

Palleggiatrici: 3. Macris, 9. Roberta.

Centrali: 2. Diana, 4. Lorena, 8. Julia, 11. Luzia.

Schiacciatrici: 10. Gabi (C), 15. Helena, 17. Bergmann.

Opposti: 7. Rosamaria, 16. Kisy, 19. Tainara.

Liberi: 22. Lais, 30. Marcelle.

C.T.: Ze Roberto



I PRECEDENTI DI ITALIA-BRASILE-

22 vittorie, 65 sconfitte, 87 match disputati

I risultati degli ottavi di finale

29 agosto

Olanda-Serbia 3-2 (27-25; 26-24; 22-25; 20-25; 15-11)

Thailandia-Giappone 0-3 (20-25; 23-25; 23-25)



30 agosto

Italia-Germania 3-0 (25-22; 25-18; 25-11)

Polonia-Belgio 3-2 (25-27; 25-20; 25-17; 22-25; 15-10)



31 agosto

Cina-Francia 1-3 (20-25; 25-27; 25-22; 20-25)

Brasile-Rep. Dominicana 3-1 (18-25; 25-12; 25-20; 25-12)



1 settembre

USA-Canada 3-0 (25-18; 25-21; 25-21)

Turchia-Slovenia 3-0 (30-28; 25-13; 29-27)

I risultati dei Quarti di Finale

3 settembre

Olanda-Giappone 2-3 (25-20; 20-25; 25-22; 22-25; 12-15)

Italia-Polonia 3-0 (25-17; 25-21; 25-18)



4 settembre

Brasile-Francia 3-0 (27-25; 33-31; 25-19)

Turchia-USA 3-1 (25-14; 22-25; 25-14; 25-23)

Calendario delle Semifinali-

5 settembre

Turchia-Giappone ore 10:30 (Dazn, VBTV)

Italia-Brasile ore 14:30 (Rai 1, Dazn, Rai Play VBTV)