Enel e FIPAV, nasce una partnership sotto il segno dell’energia

L'azienda sarà al fianco della Federazione Italiana Pallavolo nelle principali attività federali e durante le più importanti manifestazioni sportive italiane ed internazionali.
3 min

ROMA-Enel e la Federazione Italiana Pallavolo annunciano l’avvio di una partnership che promuove i valori dello sport: passione, gioco di squadra, ed energia. La stessa che ha guidato la Nazionale italiana femminile di volley nella storica vittoria del titolo mondiale a distanza di 23 anni dal precedente. 
Enel sarà al fianco di FIPAV nelle principali attività federali e durante le più importanti manifestazioni sportive italiane ed internazionali. Attraverso questa collaborazione, il Gruppo rafforza il proprio impegno come partner strategico delle più importanti realtà sportive del Paese. 

Il logo e i contenuti Enel saranno presenti su asset fisici e digitali in occasione dei principali eventi sportivi organizzati dalla Federazione, incluse le attività delle Nazionali, gli impegni nel Campionato Europeo e i progetti legati al volley scolastico e territoriale per la crescita dei nuovi talenti. 
Sono inoltre previste campagne educative, workshop e momenti di incontro tra atleti e studenti che aiuteranno a valorizzare il ruolo dello sport come veicolo di inclusione e formazione e racconteranno le principali sfide del mondo dell’energia. Enel e FIPAV confermano così il proprio contributo attivo alla crescita del Paese, coniugando l’eccellenza sportiva con l’energia sostenibile ed accessibile a tutti. 

Le parole del presidente della Fipav Giuseppe Manfredi

« Siamo orgogliosi di avviare questa collaborazione con Enel, un partner importante che condivide con noi valori fondamentali come l’energia, la passione e il gioco di squadra.  Grazie a questo accordo rafforzeremo ulteriormente le attività della Federazione: dalle nazionali azzurre ai progetti giovanili e scolastici, creando nuove opportunità di crescita per tutto il movimento pallavolistico italiano.  Insieme a Enel vogliamo promuovere lo sport come strumento di inclusione e formazione, contribuendo anche allo sviluppo sostenibile del paese ». 

Le parole dell Direttore Relazioni esterne di Enel, Nicolò Mardegan

« Questa partnership nasce dalla condivisione di valori concreti che si ritrovano anche nello sport: passione, impegno e inclusione. Enel è orgogliosa di affiancare FIPAV, portando la propria energia dove può generare valore. Sostenere la pallavolo significa investire sui territori in cui operiamo e sui giovani, ingredienti chiave per lo sviluppo sociale ».
 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

