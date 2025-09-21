Mondiali Maschili:Italia ai quarti, travolta l'Argentina

De Giorgi ha schierato la diagonale Giannelli -Romanò, Michieletto e Bottolo gli schiacciatori, Russo e Gargiulo i centrali con Balaso libero.

Mendez ha scelto De Cecco in palleggio, Koukartsev opposto, Palonsky e Vicentin i martelli, Gallego e Loser i centrali con Danani libero.

Nel primo set gli azzurri sono partiti un po’ contratti cedendo campo agli avversari che si sono portati subito avanti; con il passare dei minuti però Giannelli e compagni hanno cominciato a giocare con maggiore fluidità e grazie a 3 muri consecutivi sono riusciti a impattare la situazione sul 9-9. Dopo un po’ la situazione si è ripetuta con l’albiceleste che, punto su punto, ha accumulato un nuovo +3 (16-13) puntualmente recuperato dagli azzurri grazie a un buon turno al servizio di Giannelli e a una buona efficacia a muro (4 nel parziale e 20-19 avanti la formazione tricolore). Il finale è stato davvero emozionante con le due formazioni in parità fino al 22-22, momento in cui gli azzurri hanno piazzato il break decisivo fino al 25-23 conclusivo di capitan Giannelli dopo una prima palla set fallita sul 24-22.

Il canovaccio della gara non è cambiato nel secondo set con le squadre a contatto e azzurri bravi a sporcare molti palloni degli avversari a muro, fattore che ha permesso loro di accumulare un primo vantaggio (+4 e 15-11) rivelatosi prezioso nella gestione delle fasi di gioco successive nelle quali Giannelli e compagni hanno tenuto molto alta la concentrazione riuscendo a tenere a debita distanza gli avversari fino al 25-20 chiuso ancora grazie a un attacco di capitan Giannelli.

Nel corso del terzo set Mendez ha dato spazio a Gomez al posto di Koukartsev, mossa che comunque ha dato i suoi frutti considerando che i suoi uomini sono stato in grado di riportarsi in vantaggio (17-16, 18-17) dopo un lungo periodo tra il parziale in corso e quello precedente. Nonostante qualche difficoltà l’Italia è stata comunque in grado di reagire e impattare la parità sul 19-19. Nel finale un ottimo turno al servizio di Romanò autore di 3 ace regalano agli azzurri il primo match ball, fallito però come il secondo. Sul 24-22 però un punto di Bottolo regala la vittora al’Italia 25-22.

Il tabellino-

ITALIA-ARGENTINA 3-0 (25-23, 25-20, 25-22)

ITALIA: Giannelli 3, Michieletto 15, Russo 8, Romanò 14, Bottolo 12, Gargiulo 6, Balaso (L). Sani. N.e: Rychlicki, Sbertoli, Porro, Galassi, Anzani, Pace (L). All. De Giorgi

ARGENTINA: Palonsky 8, Loser 7, Kukartsev 7, Vicentin 15, Gallego 9, De Cecco, Danani (L). Armoa, Giraudo, Sanchez, Gomez 2. N.e: Martinez, Zerba, Luengas (L). All. Mendez

Arbitri: Mokry (SVK), Sarikaya (TUR)

Spettatori:

Durata set: 30', 25', 26'. Tot: 81'

Italia: 6 a, 10 bs, 7 mv, 17 et.

Argentina: 2 a, 12 bs, 8 mv 17 et